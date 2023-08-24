Висадка в Криму: розвідники розповіли про спецоперацію на півострові

Вранці 24 серпня українські підрозділи ГУР здійснили висадку в рамках спецоперації у тимчасово анексованому Криму — сталася битва за участю плавзасобів та авіації.

Цей факт підтвердив Громадському представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

«Підрозділи ГУР МО здійснили висадку в рамках спецоперації, всі завдання виконані «, — наголосив він, не повідомляючи більше деталей.

У свою чергу, проект «Крим.Реалії» написав, що близько 5 години ранку біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут було чути вибухи.

«З 5 години ранку біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут було чути вибухи, повідомили нам місцеві джерела. Крім того, наші джерела в українській розвідці підтвердили, що в цьому районі сталася битва за участю плавзасобів та авіації», — сказано в повідомленні.

Варто зазначити, що це той самий мис, де було знищено російську систему С-400 «Тріумф».

За інформацією ЗМІ, у Маяку стоїть база 3 радіотехнічного полку радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил Росії. Також на Тарханкуті є радіолокаційний вузол РЛК Небо-М та РЛС Каста-2Е2.

По периметру розташовані позиції для ППО.

Нагадаємо, що за повідомленням Генерального штабу ЗСУ, напередодні, 23 серпня, Силам оборони України вдалося «відмінусувати» три ворожі засоби ППО, що довело загальну кількість утилізованих ворожих комплексів до 494.

37

Читайте нас у Facebook та Instagram