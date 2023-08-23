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Українські військові катери підбили російський літак поблизу Зміїного: подробиці ГУР (відео)

17:04 23 серпня 2023
Зміїний

Після того, як стало відомо, що ЗСУ заманили російський військовий ґвинтокрил на територію України, надійшло повідомлення, що Сили безпеки й оборони України завдали удару по ворожому літаку в Чорному морі. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

«У територіальних водах України поблизу острова Зміїний, в районі так званих „вишок бойка“, відбулося зіткнення російського військового літака та українських бойових катерів. Літак окупантів спробував атакувати військові судна Сил безпеки та оборони України, але отримав відповідь. Ворожа пропаганда поширила фейк про нібито ураження та затоплення українського катера. Насправді російська ракета впала у воду та продовжила рух на зустріч із крейсером „москва“ ― жодної шкоди українським військовим завдано не було. У відповідь на спробу атаки українські військовослужбовці завдали удару по літаку окупантів. Випущена з бойового катера України ракета пошкодила російський борт, який був вимушений одразу ж залишити місце події та летіти у напрямку найближчого аеродрому», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно морпіхи збили на сході російський Ка-52 «Алігатор».

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Українські військові катери підбили російський літак поблизу Зміїного: подробиці ГУР (відео)

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