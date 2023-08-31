На Флориду обрушився ураган «Ідалія»: постраждали десятки тисяч американців

Серпень став жахливим місяцем для жителів прибережних американських штатів. Кілька днів тому на Каліфорнію обрушився тропічний шторм «Хіларі». А два останні дні серпня перетворилися на справжній кошмар для сотень тисяч жителів штату Флорида. На його узбережжя обрушився потужний ураган «Ідалія». Швидкість вітру становила часом 200 км/год. Він піднімав високі хвилі, які змітали все на своєму шляху. Багато вулиць у містах Флориди виявилися затопленими.

Американським авіакомпаніям довелося скасувати понад 900 пасажирських рейсів. Приблизно стільки ж рейсів було затримано.

Національний центр США зі стеження за ураганами (NHC) присвоїв «Ідалії» третю категорію. Це означає високий ступінь ризику руйнування будинків, пошкодження доріг і відсутності електро- і водопостачання протягом кількох днів або навіть тижнів.

У NHC повідомили, що «катастрофічний штормовий нагін» (різкий підйом рівня води) на узбережжі так званого «Великого вигину» Флориди перевищив два метри.

У Флориді без електрики опинилися 275 тисяч домогосподарств, у штаті Джорджія, куди просунувся ураган — близько 50 тисяч.

Влада називає «Ідалію» «безпрецедентною подією». «За всю історію спостережень через затоку Аппалачі не проходило жодного сильного урагану. Якщо ви намагаєтеся порівняти цей ураган з іншими, не порівнюйте. Такого ще ніхто не бачив», — заявив губернатор Флориди Рон Десантіс.

Він пообіцяв, що пошуково-рятувальні роботи розпочнуться, щойно дозволять погодні умови.

Це літо піднесло чимало погодних сюрпризів. Зовсім нещодавно на Канарах через лісові пожежі було евакуйовано тисячі людей, а в США очікували температуру повітря вище 54 градусів.

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