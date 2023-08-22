Проводиться евакуація населення: на Каліфорнію обрушився тропічний шторм

На Південну Каліфорнію обрушився потужний тропічний шторм. «Гіларі» став першим штормом, який вдарив по Лос-Анджелесу вперше за понад 80 років. На більшій частині території Каліфорнії оголошено надзвичайний стан. Влада попереджає про повені. Нагадаємо, раніше повідомлялося про сильні зливи в Японії, які призвели до повені та евакуації 2 млн осіб.

Подібне стихійне лихо вкрай рідкісне для цієї частини США. Місцеві жителі більш звикли до посух і лісових пожеж.

Однак тепер Національна метеорологічна служба США повідомила, що в горах і пустелі може випасти за дві доби стільки ж опадів, скільки зазвичай тут їх буває за рік.

Мер Лос-Анджелеса Карен Басс закликала жителів міста проявити пильність і залишатися вдома заради власної безпеки. Вона наголосила, що в Мексиці «Гіларі» вже наробив безліч лиха. Там шторм спричинив повені та зсуви ґрунту. Бурхливі брудні потоки хлинули розмитими вулицями низки міст.

Шторм перетнув кордон із Мексикою вдень 20 серпня. Удар припав на округ Сан-Дієго. У Лос-Анджелесі таку погоду востаннє бачили 1939 року.

Зсуви і повені вже почалися в окрузі Сан-Бернардіно на схід від Лос-Анджелеса. Там проводять евакуацію населення.

Погані справи і в більш густонаселеному окрузі Вентура на північний захід від Лос-Анджелеса. У всіх навчальних закладах скасовано заняття.

Президент США Джо Байден наказав федеральним агентствам перекинути персонал і припаси продовольства та медикаментів до Каліфорнії.

У понеділок, 21 серпня, до проблем, які створив шторм «Гіларі», додався і сильний землетрус. Магнітуда становила 5,1 бала.

За даними Геологічної служби США, епіцентр знаходився в Охай — між Санта-Барбарою і Вентурою. На щастя, греблі на озерах Касітас і Матілія витримали.

Також було зафіксовано два афтершоки (повторний поштовх, що відбувається після основного і менший порівняно з ним — Авт.) силою 3,1 і 3,6 бала.

Раніше «ФАКТИ» писали, що від сильної повені постраждали дві третини території Словенії, є жертви.

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