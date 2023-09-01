Сидітиме в окопі з лопатою замість автомата: адвокат попередив, що має бути в довідці про обмежену придатність (фото документа)

В зв'язку з тим, що в армії зараз потрібні спеціалісти різних спеціальностей, військкомати йдуть на різні «хитрощі» для виконання ймовірного «плану» по мобілізації потрібних фахівців.

Про одну з них розповів у своєму Telegram адвокат Роман Смутін.

«Днями скасували рішення районної ВЛК», — пише він, натякаючи на те, що когось з українців намагалися мобілізувати всупереч існуючим законам.

Також адвокат ділиться знімком Довідки про обмежену придатність.

«В ній обов'язково повинно бути зазначено ДЕ САМЕ вояк не може служити, бо інакше він ще сидітиме в окопі з лопатою, без автомата», — відзначає Роман Смутін.

«Оскарження рішень ВЛК — це пекельно складна категорія справ», — зазначає юрист.

В коментарях читачі погоджуються з ним, що Військово-лікарняні комісії (ВЛК) та Медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) — то «ще та мафія».

Нагадаємо, раніше Роман Смутін розвіяв найбільш поширені міфи про мобілізацію.

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