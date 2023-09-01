Майже 500 окупантів, 23 танки та 23 артсистеми: в Генштабі назвали втрати ворога за добу

Розпочалася п’ятсот п’ятдесят п’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Сьогодні вночі росія завдала чергового ракетного удару по території Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби ворог завдав 1 ракетний та 44 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.



Протягом минулої доби відбулось понад 25 бойових зіткнень, повідомили в Генштабі ЗСУ.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Козачої Лопані Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів.



На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області та завдав авіаційних ударів в кількох районах.



На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області.



Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та 4 — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 артилерійський засіб на вогневій позиції та 2 радіолокаційні станції противника.

Внаслідок влучних ударів бійців Сил оборони, втрати ворога склали:

- особового складу — 263 490 (+470) осіб,

- танків — 4459 (+23) од,

- бойових броньованих машин — 8613 (+9) од,

- артилерійських систем — 5530 (+23) од,

- РСЗВ — 735 (+1) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4421 (+4),



- автомобільної техніки та автоцистерн — 8009 (+33) од,

- спеціальна техніка — 831 (+1).

Західні військові експерти зазначають, що успіхи України на південному фронті стають все більш значущими. Київ використовує на полі бою нову зброю не тільки, отриману від західних партнерів, а й власну. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна провела успішне випробування нової ракети, яку важко виявити й заглушити за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Ракета має дальність близько 400 км та корисне навантаження близько 350 кг.

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