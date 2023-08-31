Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, який раніше прокоментував втрати України на фронті, повідомив про успішне випробування нової української ракети.

«Ракетна програма Президента України в дії. Випробування успішні, застосування ефективне. „Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт…“ P. S. Тиха і співоча українська ніч…» — написав він.

Раніше українські ЗМІ повідомляли про те, що Україна вдосконалює ракети «Нептун», щоб вони змогли уражати цілі в Москві й інших віддалених регіонах Росії.

Як йдеться у статті проєкту The War Zone видання The Drive, Україна розробила систему наведення GPS, яка скеровує ракету до заздалегідь визначеного місця. Інфрачервона головка самонаведення ракети шукає ціль і фіксує її, використовуючи попередньо завантажене зображення, а потім її атакує.

Джерела в Міноборони України повідомили виданню, що ЗСУ мають намір завдати удару по російській столиці й інших об'єктах усередині РФ, використавши варіанти ракети «Нептун», модифікованих на боєприпаси класу «земля-земля».

Експерти The War Zone вважають, що таку модифікацію ракети було б важко виявити й заглушити за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

Чиновник із Міноборони розповідає, що переобладнаний «Нептун» має дальність близько 400 км і корисне навантаження близько 350 кг. Із недоліків — запуску дозвукової ракети можуть завадити сучасні системи протиповітряної оборони РФ, а також невелика кількість таких «Нептунів».

Як писали «ФАКТИ», раніше журналіст Юрій Бутусов розповів, як український «Нептун» знищив в Криму «очі» системи С-400.

152

Читайте нас у Facebook та Instagram