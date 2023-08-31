«Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт…»: секретар РНБО — про успішні випробування нової української ракети (відео)
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, який раніше прокоментував втрати України на фронті, повідомив про успішне випробування нової української ракети.
«Ракетна програма Президента України в дії. Випробування успішні, застосування ефективне. „Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт…“
Раніше українські ЗМІ повідомляли про те, що Україна вдосконалює ракети «Нептун», щоб вони змогли уражати цілі в Москві й інших віддалених регіонах Росії.
Як йдеться у статті проєкту The War Zone видання The Drive, Україна розробила систему наведення GPS, яка скеровує ракету до заздалегідь визначеного місця. Інфрачервона головка самонаведення ракети шукає ціль і фіксує її, використовуючи попередньо завантажене зображення, а потім її атакує.
Джерела в Міноборони України повідомили виданню, що ЗСУ мають намір завдати удару по російській столиці й інших об'єктах усередині РФ, використавши варіанти ракети «Нептун», модифікованих на боєприпаси класу «земля-земля».
Експерти The War Zone вважають, що таку модифікацію ракети було б важко виявити й заглушити за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.
Чиновник із Міноборони розповідає, що переобладнаний «Нептун» має дальність близько 400 км і корисне навантаження близько 350 кг. Із недоліків — запуску дозвукової ракети можуть завадити сучасні системи протиповітряної оборони РФ, а також невелика кількість таких «Нептунів».
Як писали «ФАКТИ», раніше журналіст Юрій Бутусов розповів, як український «Нептун» знищив в Криму «очі» системи С-400.152