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Україна

Вітчизняне КБ «Луч» підтвердило пуски нової ракети: про що йдеться

14:58 1 вересня 2023
запуск ракети

У п'ятницю, 1 вересня, Державне київське конструкторське бюро «Луч» опублікувало відео пуску нової ракети.

Відео було розміщено на сторінці КБ у Facebook.

Судячи з траєкторії та роботи двигуна, це була зенітна ракета.

Нагадаємо, 31 серпня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов виклав у власному Facebook відео пуску ракети.

«Ракетна програма Президента України в дії. Випробування успішні, застосування ефективне.

«Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт…».

Тиха і співоча українська ніч…" — написав він.

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