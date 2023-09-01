Вітчизняне КБ «Луч» підтвердило пуски нової ракети: про що йдеться
У п'ятницю, 1 вересня, Державне київське конструкторське бюро «Луч» опублікувало відео пуску нової ракети.
Відео було розміщено на сторінці КБ у Facebook.
Судячи з траєкторії та роботи двигуна, це була зенітна ракета.
Нагадаємо, 31 серпня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов виклав у власному Facebook відео пуску ракети.
«Ракетна програма Президента України в дії. Випробування успішні, застосування ефективне.
«Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт…».
Тиха і співоча українська ніч…" — написав він.
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