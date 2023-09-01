За 8 місяців роботи очолювана нардепом Ярославом Железняком тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради з економічної безпеки виявилась неспроможною побороти чи бодай зменшити рівень корупції у найпроблемніших галузях. Про це у фейсбуці повідомив експерт Тарас Задорожний.

Він нагадав, що Верховна Рада створила декілька тимчасових слідчих комісій, щоб ці схеми зруйнувати та повернути мільярди в бюджет країни, що воює. Ефективність ТСК можна виміряти сумами зекономлених коштів.

«З цієї точки зору можна бути впевненим, що ТСК з економічної безпеки працює неефективно. За 8 місяців роботи було багато гучних заяв, особливо від її голови Железняка, але по факту корупційні схеми залишилися та гроші йдуть повз бюджет і надалі», — йдеться в дописі.

Нагадаємо, коментуючи створення ТСК, Ярослав Железняк анонсував ефективну роботу комісії, а не «просто заради піару», адже вона наділена повноваженнями досліджувати порушення держорганами прав та законних інтересів суб’єктів господарювання. Натомість за вказаний час відзначається значне погіршення ситуації із контрабандою на митниці та в податковій.



Як пише Тарас Задорожний, частка тіні на ринку тютюну зросла мінімум до 20%. Втрати держбюджету становлять 19 млрд грн на рік. Схожа ситуація склалася з контрафактним алкоголем. «За даними експертів, податківці отримують 3 грн з кожної „лівої“ пляшки та 6 грн з кожного літра „лівого“ спирту. Загалом йдеться про щонайменше $ 6 млн доларів втрат для бюджету на місяць», — повідомив експерт.

Крім того, повернулись оборудки з відшкодуванням ПДВ. «Тарифи» на фіктивне відшкодування складають 40% від суми відшкодування. Може йтися про 250 млн грн на місяць. Плюс до того почастішали «наїзди» силовиків і контролерів на легальний бізнес.

«Було дуже цікаво спостерігати за маневрами заступника міністра оборони Дениса Шарапова на антикорупційній ТСК. Хотілося б побачити аналогічне на ТСК з економічної безпеки за участі голови ДПС Сергія Верланова. Бо поки Железняк „розпинає“ кого завгодно, але не Верланова. ТСК з економічної безпеки поки що виглядає громовідводом від організаторів справжніх схем», — вважає Тарас Задорожний.

Він також додав, що «видному борцю з корупцією Железняку не дуже личить новий „Інфініті“ і тесть, що вів бізнес з партнером Медведчука-Козака — російським олігархом Кисловим».

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