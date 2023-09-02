Звільнять не тільки Резнікова: стало відомо про перестановку в Кабміні найближчими днями

В Україні найближчим часом плануються кадрові ротації в уряді. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«Ок, тримайте ротації. Ольга Піщанська залишає АМКУ (а стільки розмов про реформу було під час закону 5431). І одразу пані Піщанська буде призначена на Голову Фонду держмайна (коли Рустем Умєров піде на Міністра оборони). Замість неї на нового Голову АМКУ буде призначено Павла Кириленко (голова Донецької ВЦА)», — написав він.

За даними Железняка, новою міністеркою культури та інформаційної політики України буде Юлія Федів.

«Новою міністеркою культури та інформаційної політики України буде — Юлія Федів (екс-голова УКФ). Голосування на наступному тижні. Якщо я не помиляюсь, з її призначенням вийде Уряд з найбільшою кількістю жінок в історії України. 28% або 6 з 21 членів КМУ. Гарна кандидатура», — повідомив нардеп.

Як писали «ФАКТИ», раніше повідомлялось, що нинішній міністр оборони Олексій Резніков після відставки може поїхати працювати послом до Великобританії.

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