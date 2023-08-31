Резнікова відправлять послом: у Раді повідомили, хто замінить нинішнього міністра оборони

Міністр оборони Олексій Резніков, довкола якого розгорілося кілька гучних медійних скандалів, все-таки залишить пост і згодом поїде послом у Великобританію.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція «Голос»), ротація має відбутися на початку вересня. Інформацію колеги підтвердив і нардеп Олексій Гончаренко («Європейська солідарність»).

На місце міністра оборони, за його даними, запропоновано кандидатуру нинішнього голови Фонду держмайна Рустема Умєрова.

Він обійняв пост у Фонді у вересні 2022 року. Є делегатом Курултаю кримськотатарського народу і радником лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, заступником керівника Постійної делегації у Парламентської Асамблеї Ради Європи. З грудня 2020 року — співголова депутатського об'єднання «Кримська платформа» у Верховній Раді. У 2021 році був нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Довідково: Резніков очолює міністерство оборони України з 4 листопада 2021 року. До цього був віцепрем'єр-міністром — міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Нагадаємо, що днями ще чинний міністр оборони відкинув ідею про збільшення плану мобілізації до лав Сил оборони, заявивши про невиконання поточного плану мобілізації, який був затверджений Верховною радою.

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