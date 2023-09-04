У Києві знову «замінували» всі середні школи та коледжі, — КМВА

У понеділок, 4 вересня, в Києві знов «замінували» всі середні школи. Про це повідомили у КМВА.

Рятувальники вже вживають необхідні заходи.

Про те, чи будуть евакуювати дітей та вчителів, в кожному навчальному закладі будуть приймати окремі рішення.

«Столична поліція знову отримала повідомлення щодо замінування усіх середніх шкіл та коледжів Києва. Працівники поліції, підрозділи ДСНС вживають необхідних заходів.

Щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень, рішення буде прийматися додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією. Зберігайте спокій та слідкуйте за оновленням інформації», — йдеться у повідомленні військової адміністрації столиці.

Нагадаємо, 1 вересня також було повідомлення про замінування усіх шкіл. Після ретельної перевірки ця інформація не підтвердилася.

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