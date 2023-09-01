В Києві «замінували» усі середні школи: що відомо

У п'ятницю, 1 вересня, київська поліція отримала повідомлення про «замінування» усіх середніх шкіл.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

Нібито після літніх канікул у перший день навчального року всі столичні середні школи заміновані.



«Столична поліція отримала інформацію щодо замінування усіх середніх шкіл розташованих у Києві. Працівники поліції відпрацьовують власними силами, підрозділи ДСНС будуть залучатися у разі необхідності», — повідомляють у КМВА.

З приводу евакуації дітей та вчителів з приміщень, то КМВА зазначає, що рішення буде ухвалювати додатково адміністрація навчальних закладів та поліція.

Як відомо, сьогодні розпочався новий навчальний рік, який триватиме до 31 травня. Всі 420 столичних шкіл розпочали свою роботу. При цьому формат навчання кожен заклад освіти обиратиме самостійно.

В київських школах розглядають можливість введення другої зміни або змішаної системи навчання через недостатню кількість укриттів. Також будуть внесені деякі зміни у навчальну програму. Зокрема, відтепер на уроках інформатики школярів навчатимуть цифровій грамотності. Для цього запустять окрему платформу з інтерактивними вправами та порадами від ІТ-експертів.

І, традиційно, сьогодні привітання з Днем знань всім школярам та їхнім батькам.

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