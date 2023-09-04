Робіть це м'якше: водіям підказали, як заощадити паливо під час руху у «пробці»

Цього серпня українці придбали майже 6 тисяч нових легкових автомобілів, що майже вдвічі більше, ніж роком раніше. Однією з вимог до майбутньої машини у покупців є оптимальний розхід палива, адже бензин та дизпаливо постійно зростають в ціні.

Експерти, які працюють на автомобільному ринку, рекомендують водіям бензинових і дизельних автомобілів дотримуватися простих порад під час подорожей по великих містах, щоб підвищити економію палива, повідомляє Express.

Як відомо, рух у заторах з зупинками це звичайне явище у великих містах. Така поїздка може призвести до зайвої витрати палива.

Щоб заощадити гроші, водіям не слід під'їжджати до машини, що їде попереду, і різко гальмувати, а замість цього не поспішати.

Водіння в пробках також призводить до більшого зносу деяких компонентів автомобіля.

Фахівці також закликали водіїв вивчати дорогу попереду і передбачити свій наступний крок, щоб уникнути непотрібного гальмування.

Раніше «ФАКТИ» писали про недоліки у модельному ряді Chevrolet, зокрема про три моделі, про які фахівці залишають негативні відгуки.

47

Читайте нас у Facebook та Instagram