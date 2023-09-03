Потрібні кросовери і електромобілі: які авто купують українці

Українці в серпні придбали трохи більше 5,8 тисяч нових легкових автомобілів, що майже вдвічі більше, ніж роком раніше.

Про це повідомили в асоціації «Укравтопром».

У порівнянні з липнем споживча активність збільшилася на 9%. Найбільший попит у серпні мали автомобілі марки Toyota, яких було зареєстровано 1118 штук. У порівнянні з минулим роком, серпнева реалізація нових Toyota в Україні збільшилася на 49%.

Друге місце зайняв Volkswagen з результатом 611 проданих одиниць. На третій позиції у рейтингу Renault — 501 авто (+143%). Четверте та п'яте місця посіли відповідно BMW та Skoda.

Титул бестселера на ринку нових легкових автомобілів за підсумками серпня дістався Renault Duster, всього за місяць було продано 473 машини.

Зазначається, що з січня по серпень 2023 року українці придбали та поставили на облік понад 38,1 тисячі нових легкових автомобілів, що на 56% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

На думку фахівців, з кожним місяцем після початку повномасштабного вторгнення український ринок нових автомобілів поступово відновлюється. Так, у червні українці придбали близько 5,6 тисячі нових легкових автомобілів, що майже вдвічі більше, ніж роком раніше. Серед лідерів ринку — компактні та середньорозмірні кросовери.

Також в Україні все більшим попитом користуються електромобілі. Зростання популярності електромобілів в Україні пов'язане з їх головними перевагами — низькою вартістю експлуатації та майже повною відсутністю необхідності сервісного обслуговування порівняно з машинами з ДВЗ.

Нагадаємо, раніше експерти американського авторинку назвали ТОП-5 доступних автомобілів у 2023 році.

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