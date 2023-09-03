Краще з ними не зв’язуватися: названо найгірші автомобілі популярної в Україні марки

При покупці автомобіля репутація бренду та його продуктивність можуть стати вирішальними факторами, які створюють або руйнують позиції виробника на ринку. І хоча у модельному ряді Chevrolet є успішні моделі, за останнє десятиліття виробником було допущено кілька помилок.

Зокрема, за останні десять років Chevrolet випустив три моделі, відгуки про які не додають йому слави серед власників автомобілів, пише профільне автовидання.

1. Chevrolet Aveo T250

Недоліки: невиразні характеристики, нецікавий дизайн

Начебто доступний компактний автомобіль, як його заявляє виробник, на жаль, не дотягує у кількох ключових аспектах. З малопотужним 1,2-літровим двигуном потужністю всього 70 к.с. Aveo не міг забезпечити задовільного прискорення, витрачаючи 14,6 секунди на розгін до 100 км/год. Ця нестача потужності була особливо помітною під час маневрів злиття та обгону, що призводило до розчарування водіїв.

Крім того, покупцям не сподобався дизайн Aveo у поєднанні з неякісними матеріалами та незручними сидіннями, а його розміри (429 см в довжину, 171 см в ширину і 151 см у висоту) не відповідали вимогам за місткістю.

До того ж і паливна ефективність Aveo в середньому становила близько 7,8 л на 100 км, що було досить низьким показником для компактного автомобіля.

2. Chevrolet Captiva (2011−2018)

Недоліки: низька надійність, застарілі технології

Цей середньорозмірний позашляховик зазнав значної критики за недостатню надійність і застарілі технології. Незважаючи на те, що 2,4-літровий двигун пропонував пристойну потужність, видаючи 167 кінських сил і досягаючи розгону від 0 до 100 км/год за 10,1 секунди, Captiva страждала від постійних механічних проблем, залишаючи багатьох власників розчарованими несподіваними ремонтними потребами.

Відгуки ж власників на автомобільних форумах висвітлювали постійні проблеми з трансмісією, електричними компонентами та підвіскою. Ці проблеми заплямували репутацію Captiva і з роками призвели до зниження продажів.

3. Chevrolet Spark (2010−2015)

Недоліки: обмежений простір, низька продуктивність

Spark мав на меті завоювати ринок субкомпактних автомобілів, але зіткнувся з критикою за обмежений внутрішній простір і низьку продуктивність. Незважаючи на компактні розміри 364 см в довжину, 160 см в ширину і 152 см у висоту, салон Spark відчувався тісним, особливо для високих пасажирів.

1,2-літровий двигун Spark видавав 81 кінську силу, що дозволяло йому розганятися від 0 до 100 км/год за 12,1 секунди. Хоча він не був особливо повільним, шум і вібрації двигуна під навантаженням були помітними недоліками. Крім того, його паливна ефективність — близько 6,2 л на 100 км — не відповідала очікуванням для автомобіля такого розміру.

Власники висловлювали незадоволення незручними сидіннями Spark під час тривалих поїздок і відсутністю сучасних функцій, які стали стандартом для субкомпактних автомобілів інших виробників. Ці недоліки з роками призвели до зниження показників продажів.

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