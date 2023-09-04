Зірка «Гри престолів» Софі Тернер і співак Джо Джонас на межі розлучення

Найгарячішими чутками першого тижня вересня стали заяви про те, що зірка серіалу «Гра престолів» Софі Тернер і відомий співак Джо Джонас стрімко мчать до розлучення. 34-річного американського музиканта вже кілька разів бачили без обручки. Повідомляється, що він зустрічався з адвокатом, який спеціалізується на розлученнях знаменитостей.

Джо і Софі одружилися 2019 року. У них було два весілля. Перше відбулося спонтанно в Лас-Вегасі в ніч на 1 травня після церемонії вручення премії Billboard Music Awards. Друге весілля з великою кількістю гостей пара зіграла в червні того ж року у Франції.

У липні 2020 року Софі народила доньку. Рівно через два роки у подружжя народилася друга донька.

На Різдво Джо і Софі виглядали щасливими

Здавалося, Джонас і Тернер щасливі в шлюбі. Однак востаннє вони з'являлися разом на публіці у квітні. Це було в Лондоні після концерту. Джо тоді був у ролі діджея.

Як стверджують інсайдери, Джонас в люті через те, що його 27-річна дружина, як він вважає, ухиляється від виконання материнських обов'язків. Останні кілька місяців маленьких доньок доглядав Джо. І йому вдавалося це попри активні виступи гурту Jonas Brothers.

Останнє фото подружжя разом (квітень 2023 року в Лондоні)

До речі, востаннє Софі відвідувала виступ чоловіка та його братів у першій половині серпня в Нью-Йорку. Але на вечірку після концерту вона не залишилася.

Абсолютно незрозуміло, чим Тернер займалася останні три місяці. В її кар'єрі у зв'язку з вагітністю та народженням другої дитини виникла пауза.

Відомо також, що три місяці тому подружжя продало свій особняк у Маямі за кругленьку суму в 15 мільйонів доларів. Будинок вони купили двома роками раніше за 11 мільйонів доларів. Де вони влаштувалися після цієї угоди, толком ніхто не знає. У 2018 році вони придбали квартиру в Нью-Йорку за 5,6 мільйона доларів, але вже у 2020 році виставили її на продаж за 5,9 мільйона доларів. Продана вона чи ні, інформація відсутня.

Раніше повідомлялося, що зірка «Гри престолів» Ліна Хіді вийшла заміж за зірку «Озарка» Марка Менчаку.

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