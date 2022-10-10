Зірка «Гри престолів» вийшла заміж за зірку «Озарка»

Популярна британська актриса Ліна Гіді втретє вийшла заміж. Її чоловіком став американський актор Марк Менчака. Пара зіграла скромне весілля в Італії у невеликому маєтку, який займається виноробством.

Гіді зіграла у кількох десятках фільмів та серіалів. Шанувальники «Гри престолів» знають її як Серсію Ланністер. Ця роль принесла акторці п'ять номінацій на премію «Еммі» та номінацію на «Золотий глобус».

Нагадаємо, зйомки першого сезону «Гри престолів» проходили у 2009 році. Ліна знімалася, бувши вагітною первістком. Вона тоді була одружена з музикантом Пітером Логреном. Акторка народила сина Уайлі 31 березня 2010 року. Через три роки вона розійшлася із чоловіком.

Вдруге Гіді вийшла заміж за режисера Дена Кадана. У липні 2015 року вона народила від нього доньку Тедді. Цей шлюб розпався у 2019 році.

Марк Менчака відомий за серіалами «Батьківщина», «Закон і порядок», «Озарк», «Чорне дзеркало». Для нього це перший шлюб.

Очевидно, пара обрала початок жовтня для свого весілля невипадково. 3 жовтня Ліні виповнилося 48 років, а 10 жовтня Марк відзначає своє 47-річчя.

На італійському весіллі гуляли лише найближчі родичі та друзі нареченого та нареченої. Відомо, що Гіді запросила своїх колег по «Грі престолів» Пітера Дінклейджа, Конлетта Гілла, Софі Тернер. Софі була разом зі своїм чоловіком, популярним американським співаком Джо Джонасом.

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