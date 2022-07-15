Зірка «Гри престолів» Софі Тернер народила другу дитину

У четвер, 14 липня, популярна британська акторка Софі Тернер народила доньку. Це вже друга дитина у сім'ї 26-річної зірки культового серіалу «Гра престолів» та відомого американського музиканта Джо Джонаса.

Пара почала зустрічатися у 2016 році. У жовтні 2017 року Джо та Софі оголосили про заручини. У травні 2019 року зіграли весілля у Лас-Вегасі. А 22 липня 2020 року Тернер уперше стала матір'ю. Дівчинку назвали Уїллою.

І ось знову у липні у зірковому сімействі відбулося поповнення. Ім'я малюка поки що не повідомляється.

У «Грі престолів» Софі зіграла Сансу Старк. Тернер також відома за серією фільмів «Люди Ікс». Їй дісталася роль Джин Грей — Темного Фенікса.

Джо прославився як учасник гурту Jonas Brothers. До її складу входили його рідні брати Нік та Кевін. Гурт про розпад не оголошував, але вже майже 10 років не записує нових дисків. Джо зайнявся сольною кар'єрою, а з 2015 року є солістом гурту DNCE, який сам і заснував.

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