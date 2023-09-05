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Понад 1 млрд доларів: Мін'юст США домагається від Конгресу дозволу передати Україні гроші російських олігархів

10:33 5 вересня 2023
долари

Міністерство юстиції США всіма силами прагне знайти можливість передати Україні гроші російських олігархів, які перебувають у «чорному» санкційному списку. На сьогодні йдеться про суму понад 1 млрд доларів. Про це телеканалу CBS розповіла перша заступниця генерального прокурора США Ліза Монако.

Вона повідомила, що російські активи фахівці Мін'юсту шукали по всьому світу. Вони працювали разом із колегами з інших західних країн. Арешт накладався на яхти, вілли, банківські рахунки.

Пошуки продовжуються. Але постала й інша проблема: як допомогти Україні, використовуючи вилучені активи?

«Ми домагаємося від Конгресу США дозволу використати отримані кошти на благо українського народу», — наголосила Ліза Монако.

Конфісковані активи російського олігарха Малофєєва

У травні генеральний прокурор США Меррік Гарленд вперше видав дозвіл на передачу Україні активів російського олігарха, конфіскованих за порушення санкцій. То були гроші Костянтина Малофєєва.

У квітні 2022 року Мін'юст США звинуватив його у порушенні санкцій, введених проти росії за військове вторгнення в Україну. Малофєєв фінансово підтримував росіян, які насаджували сепаратистські настрої у Криму.

Наразі близьке до позитивного розв'язання питання про передачу Україні 70 млн доларів, які були конфісковані Мін'юстом США в олігарха Олега Дерипаски. На черзі частина активів Романа Абрамовича сказала Ліза Монако.

Раніше повідомлялося, що сім'я одного з російських олігархів у ЄС ховає від санкцій близько 1,5 млрд доларів.

Читайте також: Компанії російського олігарха Фрідмана працюють із міноборони та росгвардією: що буде з його активами в Україні?

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