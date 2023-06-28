Компанії російського олігарха Фрідмана працюють з міноборони та росгвардією: що буде з його активами в Україні?

Михайло Фрідман, який народився та виріс у Львові, але заробив мільярдні статки в росії, та його партнери по «Альфа‑Груп» Петро Авен, Олексій Кузмичов та Герман Хан знаходяться під санкціями Євросоюзу, США та Великої Британії за ймовірні зв’язки з адміністрацією путіна ще з 28 лютого 2022 року. Бізнесмени оскаржують твердження про ці звʼязки в Європейському суді.

Україна наклала санкції на акціонерів «Альфи» тільки через сім місяців після повномасштабного вторгнення за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності. Зокрема, як йдеться в санкційному профілі Національного агентства запобіганню корупції, за тісні зв’язки російського олігарха з адміністрацією володимира путіна. При цьому, активи Фрідмана в Україні забирати не поспішають.



«Старша донька володимира путіна — Марія керувала благодійним проєктом Альфа-Ендо, що фінансувався Альфа-банком. Пан Фрідман та його бізнес-партнер Петро Авен були залучені до зусиль Кремля щодо скасування західних санкцій, запроваджених для протидії агресивній політиці росії проти України. У 2018 році пан Фрідман разом із паном Авеном відвідали Вашингтон із неофіційною місією — щоб передати послання російського уряду щодо санкцій США. Тому він активно підтримував матеріально чи фінансово та отримував вигоду від російських осіб, відповідальних за анексію та дестабілізацію України», — йдеться в санкційному профілі НАЗК.

Страхує автомобілі росгвардійців

Як з'ясували «Схеми», російський бізнес Фрідмана широко залучений до співпраці як із військовими та силовиками країни-агресора, які беруть участь у війні проти України, так і з великим підсанкційним підприємством, яке забезпечує російських військових формою та харчуванням.

Так, «АльфаСтрахование» Фрідмана страхує росгвардійців, що проривалися до Києва, а його магазинна мережа заробляє гроші для Шойгу.

Росгвардія — це колишні внутрішні війська російської поліції, зараз активно воюють проти України. Зокрема, саме до росгвардії відносяться «кадирівці» — воєнні злочинці з підрозділу «Ахмат», що причетні до вбивств мирних українців. Росгвардійці давили акції протеста в Херсоні. Брали участь у захваті Запорізької АЕС і досі її займають.

Причому, таємниці зі співпраці «АльфаСтрахование» з росгвардією ніхто не робить — журналісти «Радіо Свобода» знайшли докази на офіційному сайті державних закупівель росії — «ЕИС Закупки».

За останні п’ять років росгвардія увійшла в топ державних клієнтів «АльфаСтрахование», уклавши контрактів «ОСАГО» (обов'язкове страхування автоцивільної відповідальності, «автоцивілка») на 280 млн рублів по всій росії.

Журналісти навіть зателефонували в компанію, щоб уточнити, чи працює послуга для окупантів на тимчасово окупованій українській території. Там відповіли, що «На жаль, не діє. Треба викликати держінспекцію безпеки дорожнього руху, складати протокол та розбиратися на місці». Але, при цьому, все може змінитися: «Інформація у нас така, що до 1 січня 2024-го року не діє. Потім невідомо, як буде, як будуть йти військові дії», — сказала операторка колцентру «АльфаСтрахование» журналісту.

При чому, «АльфаСтрахование», як пише «Економічна правда», надають свої послуги саме тим підрозділам, що безпосередньо були на території України. Наприклад, мільйон рублів за страхування службового автопарку управління росгвардії в Брянській області. Чи понад мільйон рублів за ту ж послугу від росгвардійців Калуги та області, зокрема військової частини 6681. Те ж саме в Тульській області. Застрахований і транспорт загону спецпризначення «Барс».

Торік компанія Фрідмана застрахувала 340 машин далекосхідного центру при росгвардії. Саме вони намагалися прорватися у Києв і були розбиті українськими спецпризначенцями розвідки біля села Димер навесні.

Втім, не лише росгвардія. В тимчасово окупованому Маріуполі їздить транспорт головного управління МВС у місті Санкт-Петербург, теж захищений «АльфаСтрахование». Компанія страхує навіть військову охорону володимира путіна, що доводить контракт за 7 лютого 2023 року з військовою частиною 26116, що належить Головному управлінню спеціальних програм президента росії. І термін дії цього контракту — до листопада 2023 року.

Магазин біля аеродрома «Енгельс»

Інше крило бізнесу Фрідмана — Х5 Retail Group — активно співпрацює з міністерством оборони росії. Теж публічно.

Ще у 2014 році, з початку вторгнення росії в Україну, Фрідман з партнерами відкрили магазин «Воєнторг-Пятерочка».

«Пятерочка» — це мережа, що належить «Альфа-Груп» через Х5 Retail Group. «Воєнторг» — компанія міністерства оборони.

У червні минулого року проти «Воєнторгу» ввели санкції Євросоюз та Швейцарія, але співпраця не припинилася. В серпні 2022 року «Воєнторг-Пятерочка» відкрилась в місті Енгельс, звідки російські бомбардувальники летіли обстрілювати ракетами Україну. Це був вже 57 магазин мережі.

Сам Фрідман публічно заперечує будь-яку причетність до цього бізнесу і заявляє, що вийшов з усіх органів управління російських та іноземних компаній.

«На даний момент я не маю права брати участь в роботі цих компаній в жодному вигляді. Вам варто Ваші питання адресувати напряму керівництву компаній», — відповів Фрідман журналістам «Радіо Свобода».

Українські активи — не на часі?

Доля українських активів Фрідмана поки знаходиться у підвішеному стані. Олігарх, який публічно визнавав у 2017 році, що обслуговував оборонні підприємства, але припинив це робити через санкційний тиск, як показують наведені вище факти, досі працює і з росгвардією, і з міністерством оборони росії. І досі заробляє в Україні. Тому що майно підсанкційного російського олігарха досі не конфісковане.

Так, 13 червня минулого року суд арештував активи Фрідмана — йдеться про акції IDS Group Ukraine, яка є імпортером води «Боржомі» в Україні, а також представлена низкою брендів, зокрема «Моршинська» та «Миргородська».

А в березні 2023 Нацагенство з розшуку та менеджменту активів, отриманих від корупційних злочинів (АРМА) оголосило конкурс на управителя виробника мінеральних вод. Документи для участі подали 10 учасників, 9 з яких встигли в строк, одна — ні. АРМА визначило управителя для арештованих корпоративних прав IDS Ukraine — компанія «Карпатські мінеральні води», яка працює на ринку України більше 15 років. Втім, віз і нині там — передати управління активом досі не вдалося.

Активоутримувач «Моршинської» та «Миргородської», компанія IDS Ukraine, продовжує напряму керувати бізнесом, незважаючи на арешт активів та рішення судів щодо іхнього підсанкційного власника. Там вдало користуються прогалинами законодавства і пояснюють свої дії необхідністю погоджувати управління з власником, котрий знаходиться під санкціями.

27 років тому була прийнята Конституція України. У документі чітко прописано, що надра і те, що в них, належить народу. Та насправді зараз виходить так, що надра України збагачують підсанкційного російського олігарха. Тобто, ми маємо парадокс. Держава наче заблокувала актив на власну користь. А наче й ні — бо не може вплинути ані на діяльність компанії, ані змінити там керівництво, призначене Фрідманом, яке діє, звісно, в інтересах Фрідмана. А це створює враження, що хтось в Україні не дуже хоче, щоб конфісковане майно російських олігархів працювало на українську економіку, приносило податки та робочі місця.

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