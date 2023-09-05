Іспанія йде під воду: майже на всій території країни не припиняються потужні зливи, є загиблі

Після кількох хвиль аномальної спеки, що перевищувала 40 градусів, на Іспанію обрушилися потужні зливи, які призвели до людських жертв. За офіційними даними, три людини загинули і одна зникла безвісти в центральній частині країни. У Мадриді, Андалусії та Кастилії-Ла-Манчі оголошено найвищий рівень небезпеки.

Неподалік іспанської столиці автомобіль, у якому їхали батько і син, впав у річку. Машину віднесло сильною течією. Врятувати вдалося тільки дитину. Ще двоє людей загинули в Толедо.

Зливи прийшли в Іспанію 2 вересня і не припиняються досі. Така погода стоїть у всіх регіонах, крім Канарських островів. Дощі супроводжуються штормовим вітром.

Міністерство внутрішніх справ Іспанії попереджає про загрозу природних катастроф на більшій частині країни. Незважаючи на велику кількість тих, хто повертається з відпусток наприкінці шкільних канікул, Головне управління дорожнього руху (DGT) закликає іспанців «не їздити на автомобілях і залишатися вдома, оскільки багато доріг повністю перебувають під водою».

У низці міст місцева влада закликала жителів не виходити на вулицю через загрозу повеней. Рятувальні служби рекомендують усім намагатися перебувати на верхніх поверхах будинків.

В Альканарі, де мешкають 10 тисяч осіб, заборонено залишати будинки. За добу 3 вересня в місті випало 215 літрів опадів на 1 квадратний метр.

Повністю зупинено залізничне сполучення між Валенсією та Барселоною.

Раніше «ФАКТИ» писали, що на Каліфорнію обрушився тропічний шторм і проводиться евакуація населення.

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