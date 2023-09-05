Захоплював Херсон: СБУ заарештувала бойовика «Оплоту»

В Україні арештували чергового зрадника — бойовика російського «Оплоту», який брав участь в захопленні Херсону. Співробітники військової контррозвідки спільно з українськими десантниками взяли його у полон під час боїв під Донецьком.

Про це повідомляє Служба безпеки України.



За даними слідства, затриманий — мешканець окупованої Макіївки, який 24 лютого 2022 року вступив до так званої «5-ї окремої мотострілецької бригади «Оплот».

«Оплот» — це незаконне збройне формування терористичної організації «днр», яке підпорядковане командуванню Південного військового округу країни-агресора. У лавах ворожого угруповання зрадник склав «присягу на вірність» росії, а також отримав камуфльований формений одяг, автомат АК-74 та боєприпаси до нього.

На початку повномасштабного вторгнення рф на «посаді» стрільця він брав участь у захопленні Херсона та облаштуванні вогневих позицій окупантів навколо українського міста.

Потім він воював проти Сил оборони в районах селища Романово-Булгакове та Михайлівка Миколаївської області.

Невдовзі бойовика було «переведено» до складу новоствореного окупаційного угруповання — 3-го мотострілецького полку зс рф для стримування українського наступу на східному фронті.

Бойовик був в район Мар’їнки та Красногорівки Донецькій області, де його й затримали українськи захисники.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру в державній зраді. В разі доведення провини, підозрюваному загрожує до 15 років за ґратами.

Як повідомляли «ФАКТИ», на днях у Харкові затримали коригувальницю вогню ворога, яка робила «селфі» на фоні стратегічних об’єктів.

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