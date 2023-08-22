Перейшов на бік ворога, щоб стріляти в українців: СБУ повідомила про підзору прикордоннику-дезертиру

Служба безпеки та ДБР зібрали доказову базу на офіцера Держприкордонслужби, який на початку повномасштабного вторгнення рф залишив свій підрозділ — а був начальником ракетно-артилерійського відділення прикордонної комендатури швидкого реагування «Новотроїцьке» у Донецькій області.

Як повідомили у спецслужбі, у полон до українських захисників під час боїв у районі селища Нескучне на Донеччині у червні цього року він потрапив у якості співробітника окупаційного «мвс днр». Встановлено, що у рядах загарбників зрадник брав безпосередню участь у бойових діях проти Сил оборони на південному фронті, де займав вогневі позиці поблизу ворожих укріпрайонів та блокпостів, які мали стримувати просування українських військ на Маріупольському напрямку.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України — частина 2 статті 111 («Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану») та частина 4 статті 408 («Дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану»).

Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення із конфіскацією майна.

Нагадаємо, навесні у Запорізькій області затримали чергового зрадника, який перейшов на бік ворога ще у 2014 році і служив з окупантами в анексованому Криму.

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