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Україна

Уткін мертвий, щодо пригожина є питання, — розвідка

16:28 6 вересня 2023
Євген Пригожин

В українській розвідці є питання щодо достовірності інформації про загибель у авіакатастрофі ватажка пвк «вагнер» євгена пригожина. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України і Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов, інформує Укрінформ.

«Наразі на 100% ми можемо говорити про підтверджену загибель Уткіна і ще деяких пасажирів. Щодо Пригожина, скажімо так, наразі ще не всі питання закриті. Що стосується організаторів, давайте подумаємо, кому це ще може бути вигідно? Я думаю, що тут, в принципі, все достатньо очевидно», — заявив він.

На уточнююче запитання щодо смерті пригожина, Юсов сказав, що треба якийсь час почекати.

«Я просто зосереджусь на тому, що ми можемо підтвердити загибель Уткіна і ще декількох соратників Пригожина. Щодо самого витажка ПВК, я думаю, що треба ще деякий час зачекати», — заявив він.

Як писали «ФАКТИ», у США припускають, що за смертю пригожина стоїть кремль.

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