Кремль тримав похорон пригожина в таємниці, щоб не робити з нього мученика — ISW

Інститут дослідження війни (ISW) цитує російські газети, в тому числі The Moscow Times, які розмовляли з двома чиновниками ФСБ та адміністрації президента. Вони стверджують, що кремль «навмисно тримав похорон пригожина в таємниці, щоб уникнути подальшого перетворення його на мученика».

«Високопоставлені чиновники Кремля та ФСБ зустрічалися, щоб «розробити план, який запобіг би будь-яким шансам на громадський резонанс або протест і ввів би громадськість в оману щодо місця поховання пригожина», — йдеться в доповіді.

ISW також звернув увагу на низку російських військових блогерів, які заявили, що недостатнє висвітлення похорону могло бути навмисним прийомом москви, щоб зробити подію якомога менш помітною. Те невелике висвітлення, яке було, часто було заплутаним і суперечливим: численні повідомлення вказували на те, що похорон відбувався в різних місцях, що, на думку ISW, може бути не випадковим збігом обставин.

Раніше «ФАКТИ» розповідали подробиці останньої розмови пригожина з путіним. Очільник найманців після зустрічі з путіним був у нестямі від злості та люто вичитував усіх, хто його супроводжував.

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