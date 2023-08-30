У США припускають, що за смертю пригожина стоїть кремль

Білий дім натякнув, що кремль може бути відповідальним за смерть керівника компанії «Вагнер» євгена пригожина, про це пише Sky.

«Ми всі знаємо, що кремль має довгу історію вбивств опонентів», — стверджує прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

Раніше у Штатах заявляли, що версія збиття літака засновника приватної військової компанії «Вагнер» євгена пригожина системою протиповітряної оборони неточна.

Додамо, що ватажок бойовиків та інші високопосадовці «Вагнера» загинули в авіакатастрофі 23 серпня, згідно з повідомленням Слідчого комітету росії. Причина авіакатастрофи досі залишається таємницею. росія розпочала розслідування, але деякі експерти кажуть, що їхні висновки будуть ненадійними, і ми, можливо, ніколи не дізнаємося, що саме сталося.

Нагадаємо, радник Офісу президента України Михайло Подоляк назвав таємний похорон Євгена Пригожина на напівзакритому цвинтарі символом страху кремлівського диктатора путіна.

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