В перший вівторок вересня не варто витрачати свої сили даремно — краще зайнятися новими справами, радять астрологи.

Сьогодні можна поділитись новими ідеями, проявити ініціативу. А цілеспрямованість, терпіння та вміння чекати цього дня вбережуть від багатьох неприємностей, вважають фахівці.

Овен

Хоча труднощі і виникають, день проходить досить успішно та плідно. Ви наполегливі там, де це необхідно, але не відмовляєтеся піти на поступки, якщо вони потрібні. Буде нагода зав'язати цікаві знайомства, поспілкуватися з приємними людьми, а також знайти нових друзів. Вдалий день у Овнів із погляду фінансів. Імовірні вигідні угоди, великі надходження. Можливі романтичні сюрпризи, які неодмінно піднімуть вам настрій.

Телець

Потрібна обережність у справах. Насамперед це стосується Тельців, які розпочинають співпрацю з новими людьми: вони навряд чи виправдають очікування, а можуть і принести серйозні проблеми. Переговори можуть відбуватися напружено, але ви доведете свою правоту, якщо збережете спокій. Сприятливий день із погляду особистих відносин. Зустрічі з друзями та романтичні побачення будуть приємними, сімейні заходи піднімуть настрій. Буде нагода поспілкуватися з людьми, які вам особливо дорогі.

Близнюки

Вдалий день. Завдяки своїй енергії та наполегливості ви досягаєте успіхів там, де інші зазнали невдачі. З'являються хороші ідеї, які обіцяють великий прибуток; невдовзі їх вдасться реалізувати. Імовірні суєта і плутанина у справах, але вас вони навряд чи дратуватимуть; ви чудово орієнтуєтесь у хаосі. Ділове чуття дуже гостре, ви укладаєте вигідні угоди, вдало вкладаєте гроші. Непогано складається день із погляду сімейних справ. У Близнюків буде можливість допомогти близькій людині, яка опинилась у складній ситуації.

Рак

Доведеться проявити твердість і наполегливість, щоб досягти свого. Деякі Раки будуть змушені відстоювати своє право самостійно приймати рішення, поступати так, як вважають за потрібне. Краще не витрачати час на порожні суперечки — результати ваших зусиль самі за себе говоритимуть. Вдалий день для експериментів. Якщо вам хочеться випробувати щось нове, не відкладайте: зараз зірки на вашому боці, і у вас все вийде. Є шанс знайти однодумців, людей, які поділяють ваші інтереси та погляди на життя.

Лев

Вдалий день, що відкриває безліч цікавих можливостей. Постарайтеся якомога раніше визначитися з цілями та пріоритетами; варто зосередитися на тому, що вам особливо важливо. Буде можливість поговорити про справи з людьми, чиї знання та досвід навіюють вас. Порадам таких осіб можна довіряти. День підходить Левам для спілкування з друзями. Можна влаштовувати вечірки, домашні свята (привід їм знайдеться). Не виключені романтичні знайомства, які матимуть приємне продовження, якщо ви цього захочете.

Діва

Відмінний день для важливих переговорів: ви здатні переконати у своїй правоті будь-кого. Дівам легко буде завоювати повагу та довіру впливових осіб. На ваш бік готові стати ті, чия підтримка дорогого коштує. Ділові відносини, що починаються цього дня, можуть з часом набути романтичного характеру. Ви досягаєте успіхів майже у всьому, за що беретеся. Відбувається це не тільки тому, що вам щастить, а й тому, що ви готові проявити наполегливість, докласти зусиль, щоб втілити свої плани в життя.

Терези

Будьте обережні, не поспішайте з судженнями та висновками. Цього дня може бути важко відрізнити бажане від дійсного, дати вірну оцінку. Якщо ви сумніваєтеся, не знаєте, що робити — зверніться за порадою до людини, якій довіряєте. Ваша інтуїція може помилятися. У Терезів можливі розбіжності з колегами, претензії з боку керівництва. Критикують вас більше, ніж зазвичай, але це не привід сумніватися у собі. До вечора ви ще матимете можливість показати оточуючим, на що ви здатні.

Скорпіон

Вдалий день, дуже приємний та гармонійний. Буде можливість весело провести час із людьми, яким завжди вдається підняти вам настрій. Робота йде на лад, навіть зі складними справами ви справляєтеся швидко, і це не вимагає серйозних зусиль. Добре проходять зустрічі і переговори, є шанс знайти нових союзників. В особистих стосунках Скорпіонів можливі зміни на краще. Користуйтеся своєю чарівністю: сьогодні вона чарівно діє на оточення. Імовірні приємні сюрпризи, подарунки, а також хороші новини, що стосуються дорогих вам людей.

Стрілець

Дуже сприятливий день; удача сама йде вам у руки. Щоб досягти якихось важливих цілей, достатньо скористатися збігом обставин, опинитися у потрібний час у потрібному місці. Корисним буде спілкування із впливовими людьми: ви не тільки отримаєте важливу інформацію, а й заручитеся їхньою підтримкою. У Стрільців можливі фінансові надходження, буде можливість укласти вигідні угоди. День підходить для покупок, у тому числі великих. Відносини з близькими гармонійні, спілкування з тими, хто вам дорогий, радуватиме.

Козоріг

Незважаючи на деякі труднощі, ви досягнете своїх цілей. У вас достатньо енергії і життєвих сил, щоб боротися з несприятливими обставинами, вступати в бій із сильними ворогами, захищати свої інтереси, хто б на них не робив замах. У Козорогів з'являються нові ідеї, реалізація яких обіцяє стрімке кар'єрне зростання. Справ та турбот буде багато, проте постарайтеся все ж таки знайти час для відпочинку та спілкування з близькими — це дозволить зберегти душевну рівновагу, уникнути емоційних перевантажень.

Водолій

Дійте рішуче — день для цього найкращий. Він якнайкраще підходить для того, щоб проявити лідерські якості, очолити групу однодумців або зібрати навколо себе людей, об'єднаних спільною метою. Багато справ, за які ви беретеся з інтересу та цікавості, виявляються вигідними. У Водоліїв ймовірні вдалі угоди, буде можливість вигідно купити хороші речі, позбавитися того, що стало непотрібним. Сімейні труднощі вдасться подолати завдяки вашій наполегливості та вмінню переконувати людей.

Риби

Сприятливий день для зустрічей із однодумцями, спілкування, обговорення спільних планів. Переходити до конкретних дій поки що зарано: зараз вони будуть не такі ефективні, як хотілося б. Можливі розбіжності з колегами та керівництвом. У складній ситуації ви поведете себе дуже тактовно, тому відкритого конфлікту вдасться уникнути. У Риб можливі фінансові надходження, зокрема з несподіваного джерела. Не поспішайте витрачати отриману суму, незабаром вона стане вам у нагоді. Уважно стежте за своїми речами та документами: є небезпека невеликих, але неприємних втрат.

Також сьогодні варто пам'ятати, що за Східним календарем 5 вересня — це день Вогняного або Допитливого Тигра.

В дорослому віці Тигр стає лідером і видає команди іншим людям. Але у шкільні роки майбутній грізний лідер — всього лише маленьке допитливе Тигренятко, яке задає безліч питань і цікавиться багатьма речами.

Ось якими бувають тигри у дитячому віці.

А деякі залишаються «грайливими кицьками» навіть дорослими.

Тигр гармонійно співпрацює з Конями та Собаками, оскільки всі три знаки прагнуть до справедливості і завжди готові її захищати.

«Навіть якщо сьогодні у вас виникне спокуса зробити крок назад і відпочити, відкиньте цю ідею. Краще провести насичений день і взяти на себе багато роботи, гарантуючи виконання її на найвищому рівні якості. Також в цей день не варто скупитися: будьте щедрими і великодушними до інших, оскільки все, що ви сьогодні подаруєте, повернеться до вас подвійно», — радять знавці Східної астрології.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали фінансовий гороскоп на тиждень.

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