«Зливав» ворогу напрямки польотів бойової авіації ЗСУ: у Кривому Розі затримали агента росії

СБУ викрила чергового російського інформатора. За даними спецслужби, у Кривому Розі затримано чоловіка, який «зливав» напрямки польотів бойової авіації ЗСУ.

Зрадник також збирав інформацію про переміщення Сил оборони та наслідки ворожих обстрілів на Дніпропетровщині, додали у спецслужбі.

Чоловік фіксував напрямки польотів бойових літаків та гвинтокрилів ЗСУ, які виконували завдання на фронті. Отриману інформацію він переправляв через соцмережу «Вконтакте» у вигляді фото з координатами.

За даними слідства, поплічником рашистів виявився мешканець Кривого Рогу, який після 24 лютого 2022 року почав збирати та поширювати відомості про дислокацію Сил оборони.

Він вийшов на свою знайому з міста Краснодар, яка перебуває у полі зору російських спецслужб. Саме через неї інформація про маршрути переміщення української військової техніки та наслідки повітряних атак рф могли потрапити до окупантів.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено комп’ютерну техніку, яку він використовував у підривній діяльності на користь країни-агресора.

Також в його помешканні вилучено заборонену символіку комуністичного режиму.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 2 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ);

▪ ч. 1 ст. 436−1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, додали в СБУ.

Раніше у Харкові кіберфахівці СБУ викрили та затримали двох інформаторів рф, які збирали дані про підрозділи ЗСУ на території міста та наводили на ці об'єкти удари рашистів.

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