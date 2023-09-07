Повернуть борги або збільшать зарплату: астрологиня розповіла, на кого у вересні проллється грошовий дощ

В перший місяць осені зірки та планети розташуються таким чином, що представники деяких знаків зодіаку можуть розраховувати на прихід «непередбачених» грошей, прогнозують астрологи.

Зокрема, за прогнозом астрологині Людмили Булгакової, люди, які народилися під трьома сузір'ями, можуть розраховувати на повернення грошей, які вже вважалися «втраченими» — наприклад, старі борги або «завислі» виплати, пише сайт ТСН.

Пощастить Близнюкам, Леву та Діві.

Близнюки (22.05 — 21.06)

Близнюки будуть приємно здивовані, дізнавшись, що колишній роботодавець, із яким вони розійшлися енний час тому, попри розбіжності, що виникли між ними, вирішив повністю з ними розрахуватися і навіть виплатити так звану вихідну допомогу. Про те, на що витратити отримані кошти, представникам знака довго думати не доведеться — вони давно подумували про те, що їхній будинок — чи квартира — потребують серйозного ремонту, тепер вони зможуть його здійснити.

Лев (23.07 — 21.08)

Леви — один з небагатьох знаків зодіакального кола, які наступного місяця не знатимуть браку коштів. Гроші будуть приходити з різних боків і в достатньому обсязі, зірки також схвалюють для них позики та кредити — виплатить їх вдасться вчасно, а можливо, і достроково. Головне для представників знака — грамотно розпорядитися матеріальними ресурсами, витративши їх на справді важливі речі та проєкти, а не спустити на хай і приємні, але дрібниці.

Діва (22.08 — 23.09)

Діви у вересні — найщасливіший у фінансовому сенсі знак зодіаку: гроші вони отримають неабиякі, питання матеріальної якості — вирішуватиметься легко і просто, а винагорода за роботи приходитиме вчасно, без затримок та зволікань. Однак, зірки радять їм не марнувати отримані кошти, що, втім, їм невластиво, а ще краще — відкласти деяку частину отриманих грошей, створивши так звану «подушку безпеки», з нею вони й надалі почуватимуться впевнено.

А що чекає всіх членів зодіакальної сім'ї на цьому тижні, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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