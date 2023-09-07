Ілона Маска вивели на чисту воду: намагався зірвати атаку підводних дронів України на базу флоту рф

Взимку цього року стало відомо, що компанія Ілона Маска SpaceX зробила кроки, щоб перешкодити військовим України використовувати супутниковий інтернет-сервіс Starlink для управління безпілотниками під час війни з росією. А зараз стверджується, що минулого року Ілон Маск таємно наказав своїм інженерам відключити мережу супутникового зв'язку Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати таємний напад України на російський військово-морський флот.

Це випливає з уривка нової біографії ексцентричного мільярдера під назвою «Ілон Маск», яку написав Уолтер Айзексон. Нова книга вийде у видавництві Simon & Schuster 12 вересня.

Коли українські підводні дрони, навантажені вибухівкою, наблизилися до російського флоту, вони втратили зв'язок і нешкідливо викинулися на берег, пише Айзексон.

Рішення Маска, внаслідок якого українські чиновники почали благати його знову включити супутники, було викликане гострим страхом, що росія відповість на напад України на Крим ядерною зброєю. Цей страх викликаний у Маска його розмовами з високопоставленими російськими чиновниками.

Побоювання Маска щодо «міні-Перл-Харбора», як він висловився, у Криму не справдилися. Але цей епізод розкриває унікальне становище, в якому опинився Ілон, коли розгорталася війна в Україні. Навмисне чи ні, але він став впливовим посередником, якого американські чиновники не могли ігнорувати.

Нова книга Айзексона, автора знаменитих біографій Стіва Джобса та Альберта Ейнштейна, дає нове уявлення про Маска та про те, як екзистенційний страх розпалити ширшу війну змусив його відкинути запити України на системи Starlink, які могли б використати для нападу на росіян.

Після того, як росія порушила роботу систем зв'язку України незадовго до повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року, Маск погодився надати Україні супутникові термінали Starlink виробництва SpaceX на мільйони доларів.

Вони стали мати вирішальне значення для військових операцій ЗСУ. Навіть незважаючи на те, що мережі стільникового зв'язку та інтернету були майже знищені, термінали Starlink дозволяли Україні боротися та залишатися на зв'язку. Але щойно Україна почала використовувати термінали Starlink для наступальних атак на росію, Маск почав сумніватися у цьому рішенні.

«Як я на цій війні? — Маск питає Айзексона. — Starlink не був призначений для участі у війнах. Це було зроблено для того, щоб люди могли дивитися Netflix, розслаблятися, підключатися до інтернету в школі та робити добрі мирні справи, а не завдавати ударів дронами».

Своє занепокоєння Маску невдовзі висловили радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван та голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі.

За словами Айзексона, Михайло Федоров, заступник прем'єр-міністра України, благав Маска відновити зв'язок для підводних дронів, розповідаючи Маску про їхні можливості у текстовому повідомленні. «Я просто хочу, щоб ви — людина, яка змінює світ за допомогою технологій — знали це», — сказав Федоров Маску.

Маск, генеральний директор виробника електромобілів Tesla та приватної компанії з дослідження космосу SpaceX, відповів, що його вразив дизайн підводних дронів, але він знов не включатиме супутникове покриття для Криму, тому що Україна «зараз заходить занадто далеко і провокує стратегічну поразку».

Незвідана територія, на якій знаходилися українські та американські чиновники, які покладаються на благодійність непередбачуваного мільярдера в галузі бойових комунікацій, також призвела до протистояння щодо того, хто платитиме за термінали Starlink минулої осені.

За словами Маска, SpaceX витратила десятки мільйонів доларів власних грошей на відправку супутникового обладнання в Україну. І компанія повідомила Пентагону, що вона більше не сплачуватиме рахунки за супутникове обладнання.

CNN першим повідомив про це у жовтні минулого року. Після репортажу CNN Маск змінив курс: «Та чорт із ним… ми просто продовжимо безкоштовно фінансувати уряд України».

За словами Айзексона, Гвінн Шотвелл, президент Маска в SpaceX, була люта через відмову Ілона. «Пентагон буквально приготував мені чек на 145 мільйонів доларів, — цитує Айзексон слова Шотвелла. — Потім Ілон піддався нісенітниці у Twitter і ненависникам з Пентагону, які злили цю історію».

Але, за словами Айзексона, SpaceX зрештою змогла укласти угоду з урядами США та Європи про оплату ще 100 тисяч нових супутникових тарілок для України на початку 2023 року. Значення Starlink у війні не поменшало.

Минулого тижня США та їхні союзники звинуватили російських хакерів в атаці на бойові засоби зв'язку українських командирів. За словами українців, шкідливий код росіян був розроблений для перехоплення даних, які надсилаються на супутники Starlink.

Нагадаємо, що після того, як компанія Маска почала відправляти супутникові тарілки в Україну, українське командування називало рішення SpaceX надати тисячі терміналів для з'єднання Starlink однією з важливих для українців технологій.

Фото з Вікіпедії

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