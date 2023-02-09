Неприємний «сюрприз» від Ілона: компанія Маска обмежила ЗСУ доступ до Starlink для керування дронами

Компанія Ілона Маска SpaceX зробила кроки, які перешкодять військовим України використовувати супутниковий інтернет-сервіс Starlink для управління безпілотниками під час війни з росією.

Про це заявила президент SpaceX Ґвінн Шотвелл під час конференції у Вашингтоні, пише Reuters.

«Супутниковий інтернет-сервіс SpaceX Starlink, який надав українським військовим широкосмуговий зв'язок для захисту від російських військових, ніколи не призначався для використання як зброя. Однак українці ненавмисно використовували його таким чином, який не був частиною будь-якої угоди», — сказала вона.

Пізніше у розмові з журналістами Шотвел послалася на повідомлення про те, що українські військові використовували сервіс Starlink для управління дронами для виявлення позицій противника, ведення далекого вогню та скидання бомб.

«Є речі, які ми можемо зробити, і ми вже їх зробили», — зазначила маючи на увазі використання Starlink з дронами.

Нагадаємо, що недружній крок компанії SpaceX дивним чином співпав з наступом росіян на Луганщині. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що в районі Кремінної спостерігається «максимальне загострення» через намагання російських військ прорвати оборону ЗСУ. Для наступу росіяни залучили частини кількох дивізій. Також війська рф продовжили наступальні дії на північний захід від Сватового.

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