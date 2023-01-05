Цифрові винищувачі, озброєння та розвідувальні системи. Пентагон прагнув до цього десятиліттями і був змушений витратити мільярди доларів. За останні десять місяців Україна спромоглася закупити стільки ж — і значно дешевше. Імпровізована мережа безпілотників, винищувачів і озброєнь, пов'язаних супутниковим зв'язком і власним програмним забезпеченням, забезпечує українським військовим рівень розвідки, координації і точності, який може зрівнятися і перехитрити свого більшого ворога.

Українські системи, які значною мірою побудовані на використанні «готового обладнання», далекі від величезних і надзвичайно амбітних зусиль американських військових у сфері оцифрування, які розвиваються і розширюються з технологічним прогресом і мають назву мережево-центричної війни, йдеться в статті Wall Street Journal. До повномасштабної (технологічної) війни ворог готувався 20 років. Ми зробили технологічний стрибок за 10 місяців.

Водночас, на думку ветеранів армії США, здатність України оцифровувати свою мережу «на льоту» у такий спосіб є цінним уроком для всього Заходу, особливо з точки зору необхідності імпровізації, експериментів та залучення невійськових експертів.

«Урок полягає в тому, що ми повинні впроваджувати інновації, а ми цього не робимо», — сказав газеті британський підполковник у відставці Ґлен Ґрант, який має досвід цифровізації армії.

З 2014 року він навіть співпрацює зі збройними силами США та України в галузі оборонної реформи.

За словами Ґранта, бюрократичні західні збройні сили «занадто повільні і громіздкі», щоб швидко застосовувати нові технічні рішення для вирішення проблем на полі бою. Україна є домом для технологічного аутсорсингу та низки хакерських груп, тому на початку вторгнення було неважко знайти інженерів-програмістів, які були готові та могли допомогти своїй країні.

Українські програмісти модернізували систему, яку військові називають «Дельта», яка надає місцевим командирам інформацію з поля бою в режимі реального часу від безпілотників і спостерігачів, які живуть в окупованих росією частинах України.

«Це називається „підключена війна“, і життєвий досвід української армії зробить її найсучаснішою в історії», — сказав Роман Перімов, який очолює підрозділ з розробки нових військових технологій в одній з бригад української армії. Його команда створює саморобні пристрої для глушіння безпілотників та виробляє недорогі акумулятори великої ємності, щоб солдати могли залишатися на зв'язку під час бою. У відносно стандартних військових діях можна мати 500 безпілотників у небі. Ми ніколи такого не бачили".

Недорогі безпілотники і засоби захисту від них є однією з найбільших сфер інновацій, які з'являться в цій війні. Українські та російські сили, як правило, використовують модифіковані версії малих комерційних безпілотників для розвідки та атак.

Одним з елементів успіху України в інноваційній сфері є також те, що різні військові підрозділи та українські технологічні компанії працюють над власними новими військовими технологіями — подібно до того, як працюють стартапи в американському штаті Каліфорнія.

«Ми навіть не в змозі написати контракт достатньо швидко», — пояснив Бред Холсі, інженер і колишній офіцер американських сил спеціального призначення, який зараз навчає американських солдатів здатності тонко реагувати на нагальні потреби, як знаменитий агент МакГайвер з однойменного американського телесеріалу.

Українське командування зазначає, що однією з важливих складових для українських військових технологій стало рішення SpaceX надати тисячі терміналів для з'єднання Starlink. Більшість військ мають принаймні один з них, часто замаскований картоном або сміттям, щоб не бути поміченими ворожими безпілотними літальними апаратами.

Нагадаємо, експертка з питань безпеки Клаудія Майор дала похмурий прогноз: війна в Україні продовжуватиме тримати світ у своїх лещатах у 2023 році.

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