Попередження путіну: США випробували нову міжконтинентальну балістичну ракету

США здійснили черговий випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III («Мінітмен-3»). Тест було проведено для перевірки боєготовності зброї ядерного стримування, повідомила прес-служба бази Ванденберг американських Космічних сил. Нагадаємо, росія провела випробування міжконтинентальної ракети «Сатана» під час перебування Байдена в Києві.

«Ці випробування демонструють готовність ядерних сил США і вселяють упевненість в ефективності національних засобів ядерного стримування», — сказано в повідомленні.

Minuteman III було запущено без кількох ядерних боєголовок, які вона здатна нести. Старт було проведено на базі Ванденберг у штаті Каліфорнія. Навчальна головна частина ракети, пролетівши близько 6,8 тисяч км, впала на американському полігоні в районі атола Кваджалейн (Маршаллові острови) в центральній частині Тихого океану.

Напередодні запуск анонсував представник Пентагону, який вказав, що випробування має штатний характер. Воно було заплановано кількома роками раніше. Він також додав, що США заздалегідь повідомили росію про майбутній пуск відповідно до двосторонніх угод.

Це вже третє випробування Minuteman III в нинішньому році.

Minuteman III — твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета, що перебуває на озброєнні армії США з 1970 року. Її дальність становить 12 тисяч км. Це єдина МБР шахтного базування у складі стратегічних ядерних сил США.

На даний момент США мають у своєму розпорядженні 400 таких ракет, кожна з яких здатна нести до трьох ядерних боєголовок. Ракети несуть бойове чергування в шахтних пускових установках у позиційних районах поблизу авіабази Малстром у штаті Монтана у складі 341-го ракетного крила, авіабази Воррен у штаті Вайомінг у складі 90-го ракетного крила і авіабази Майнот у штаті Північна Дакота у складі 91-го ракетного крила.

Нагадаємо, що російські військові навчають білоруських солдатів поводження з ядерною зброєю.

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