Білоруських солдатів навчають поводженню з ядерною зброєю

росія провела навчання військ з білорусі з використання тактичних ядерних боєголовок для ракет малого радіусу дії «Іскандер», зробивши крок до виконання своєї погрози розмістити цю зброю на території свого союзника, повідомляє Bloomberg.

Міністерство оборони країни-окупантки також опублікувало відео, яке нібито демонструє навчання на російському військовому полігоні на півдні країни. На відео можна побачити ракетний комплекс типу «Іскандер-М», який може бути оснащений як звичайними, так і ядерними боєголовками. Президент росії володимир путін оголосив про розміщення тактичної ядерної зброї в білорусі.

Згідно інформації у російських ЗМІ, навчання з цією зброєю проходили з 3 квітня, як і було заявлено путіним. Білоруські солдати детально вивчали зберігання і використання тактичних вибухових пристроїв для ракет. Також відбувся пробний запуск ракети.

Минулого місяця путін вперше оголосив про плани розміщення тактичної ядерної зброї в білорусі. Він сказав, що сховища будуть побудовані до 1 липня, але росія не повідомила, коли зброя буде відправлена туди. На початку квітня білорусь оголосила, що її війська поїдуть до росії на навчання.

Додамо, що під час вторгнення в Україну росія неодноразово припускала, що може застосувати ядерну зброю, що викликало критику з боку США та їхніх союзників, а також Китаю та Індії, які загалом більше підтримували росію в цій війні.

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