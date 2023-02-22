Невдалий запуск «Сатани»: росія провела випробування міжконтинентальної ракети під час перебування Байдена у Києві

Країна-терористка, ймовірно, провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети в понеділок, коли президент Джо Байден перебував в Україні. Про це повідомляє американський телеканал CNN. Випробування виявилося невдалим, розповідає видання з посиланням на двох американських чиновників.

За словами одного з чиновників, росія заздалегідь поінформувала США про запуск. Інший чиновник сказав, що випробування не становило загрози для Сполучених Штатів і що США не вважають його ескалацією.

За повідомленням CNN, це був невдалий запуск ракети «Сармат», яку на Заході прозвали «сатана II» і яка здатна випустити кілька ядерних боєголовок. Ракета була успішно випробувана раніше. Якби це випробування також було успішним, путін згадав би про нього у своєму зверненні у вівторок, стверджують американські офіційні особи.

Раніше політолог і директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко, коментуючи «програмний виступ» російського президента, заявив, що господар кремля вибрав найгіршу стратегію для майбутнього росії.

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