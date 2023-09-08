«Нові відчуття всередині»: Злата Огнєвіч про народження дитини

Українська співачка Злата Огнєвіч, яка нещодавно стала тіткою, зробила відверте зізнання. На своїй сторінці у соціальній мережі Злата виклала відео, в якому вона розказує, що відчуває зараз, коли бачить маленького племінника Марка, та наскільки сама готова до материнства.

— Дівчата, всі, хто має маленьких діточок, ви — великі молодці! — звернулася Злата. — Не уявляю, як ви це вивозите. Ви для мене — героїні! Емоційно, морально, фізично — це все треба витримувати. Бажаю вам всім сил!

Хоча я поки що я не мамочка. Поки що… Але я вже в цьому клубі. Бачу, як Марк змінюється на очах. Мене тішить кожне його фото. Якісь прикольні нові відчуття всередині. Материнство закладено в кожній жінці, навіть, якщо воно не сталося. Але любов до діточок є в кожній.

Злата Огнєвіч зізналася, що народженння маленького Марка дуже на неї вплинуло

Нагадаємо, Злата Огнєвіч була героїнею проєкту «Холостячка», але її роман з переможцем Андрієм Задворним завершився через декілька тижнів після фіналу реаліті.

Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» зірка серіалу «Плут» розказала про стосунки з чоловіком.

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