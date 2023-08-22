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В родині Злати Огнєвіч поповнення

14:20 22 серпня 2023
Злата Огнєвіч

Популярна співачка Злата Огнєвіч, яка назвала майбутнього Холостяка, поділилася на своїй сторінці у соціальній мережі довгоочікуваною радістю. Її молодша сестра — Юлія — народила первістка. Артистка в перший раз розповіла про довгоочікувану подію у кліпі.

«У мене найщайсливіший день! — зізналася Злата. — І у всієї нашої родини. Моя сестричка народила свою першу дитину. Я така щаслива! Я стала тіткою!»

Співачка не стала казати, хто саме народився — хлопчик чи дівчинка, залишивши інтригу.

Шанувальники Злати Огнєвіч дізналися про родину її сестри під час участі співачки у проєкті «Холостяк». Тоді Юлія приймала активну участь у обговоренні претендентів на серце Злати та давала поради.

Сестра Злати Юлія з чоловіком

Нагадаємо, Огнєвіч розлучилася з переможцем «Холостячки» Андрієм Задворним.

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