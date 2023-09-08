«С**а, б***ь, х**і у півфіналі?»: прихильниця лукашенка влаштувала скандал під час неймовірного матчу на US Open (відео)

Найсильніша тенісистка білорусі Аріна Соболенко (2-а в рейтингу WTA), яка свого часу побалувала шанувальників фото з оголеними грудьми, влаштувала гучний скандал під час півфінального матчу US Open проти американки Медісон Кіз (17-а).

Безнадійно, здавалося, програючи суперниці — 0:6 та 1:2, білоруска, не обираючи слів, емоційно звернулася до свого тренера Антона Дуброва. «Раз на рік і палиця стріляє? С**а, б***ь, х**і у півфіналі?» — кричала Соболенко, кинувши ракетку в бік ложі і отримавши попередження за неспортивну поведінку.

Виплеск емоцій не дуже допоміг чемпіонці Australian Open-2023, і у другій партії вона була близька до провалу — 3:5. Але далі сталося неймовірне. Соболенко змогла взяти на тай-брейку не лише другий, а й третій сет, вирвавши з рук американки путівку до фіналу — 0:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:5).

Відеоогляд матчу Медісон Кіз — Аріна Соболенко

У вирішальному матчі Відкритого чемпіонату США білоруска, яка в будь-якому випадку стане після турніру першою ракеткою світу, зіграє з 19-річною американкою Коко Гауф (6-а), котра взяла у півфіналі гору над Кароліною Муховою (10-а) з Чехії — 6:4, 7:5.

Нагадаємо, що прихильниця олександра лукашенка (свого часу Аріна Соболенко підписала відкритий лист спортивних діячів країни, які виступили за чинну владу білорусі після придушень протестів у 2020 році) вже перемагала на US Open у 2019-му, але лише у парному розряді.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Аріна Соболенко заперечувала існування в білорусі коронавірусу і сама заразилася.

Фото US Open

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