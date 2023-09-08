«Справа Щербини»: суд заарештував без права застави підозрюваних у гучному вбивстві добровольця у Києві

В Україні двох обвинувачених у справі щодо загибелі добровольця «Свободи» Олексія Щербини взято під варту без визначення застави. Суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора, повідомили в Київській міській прокуратурі.

«Київський апеляційний суд, розглянувши апеляційну скаргу прокурора, скасував рішення суду першої інстанції та обрав безальтернативні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою двом обвинуваченим, яким інкримінують хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї у справі про умисне вбивство добровольця ДФТГ під час дорожнього конфлікту. 14 серпня 2023 року Голосіївський районний суд м. Києва своїм рішенням продовжив всім обвинуваченим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та одночасно визначив для двох з них альтернативу у вигляді застави у розмірі 805 200 грн для кожного. Не погоджуючись із вказаним рішенням, Голосіївська окружна прокуратура міста Києва внесла на нього апеляційну скаргу», — йдеться у повідомленні.

Колегією суддів Київського апеляційного суду підтримано позицію прокурора, скасовано рішення суду першої інстанції та постановлено нове, яким до обвинувачених застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без визначення альтернативи.

Як писали «ФАКТИ», 21 жовтня серед білого дня в столичному Голосіївському районі біля під'їзду власного будинку холоднокровно розстріляли 34-річного військовослужбовця Олексія Щербину. За даними очевидців, між загиблим та трьома його опонентами виник конфлікт через парковку, в результаті чого останні кинулись із кулаками, а після того один із них натиснув на курок. Олексій загинув на місці, натомість злочинці зібрали гільзи й покинули мертвого бійця біля автомобіля. І його так і не дочекались вдома дружина та шестимісячна донечка.

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