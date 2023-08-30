«Ціна життя українського добровольця — 20 тисяч євро»: в Києві відпустили під заставу двох підозрюваних у вбивстві бійця добробату «Свобода»

Голосіївський районний суд Києва виніс ухвалу, згідно з якою двоє обвинувачених у справі про вбивство 34-річного добровольця «Свободи» Олексія Щербини отримали можливість вийти під заставу. Один із них уже вніс понад 800 тисяч гривень застави. «Суд розглянув клопотання окружної прокуратури про продовження строку тримання під вартою трьом обвинуваченим у справі щодо умисного вбивства військовослужбовця, вчиненого з хуліганських мотивів та хуліганства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчинене групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї, — повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури — Суд, задовольнивши клопотання у повному обсязі, продовжив тримання під вартою для всіх фігурантів до 12 жовтня 2023 року включно. Разом з цим, для двох обвинувачених суд визначив альтернативу у вигляді застави у сумі 805 200 грн для кожного».

«Олексій був одягненим у військову форму, то ж кривдники бачили, що перед ними захисник»

Нагадаємо, що трагедія сталась 21 жовтня 2022 року. В Голосіївському районі столиці біля під'їзду власного будинку холоднокровно застрелили 34-річного Олексія Щербину. Він був бійцем добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ) «Свобода» і готував документи на мобілізацію до батальйону «Свобода» в армію. За даними слідства, між загиблим та його опонентами — Левом Потенком, Єгором Потирло та Станіславом Вільшанюком (імена підозрюваних змінені) — виник конфлікт через паркування, в результаті чого троє відморозків накинулись на Щербину з кулаками, а після того один із них натиснув на курок. Олексій загинув на місці. А злочинці зібрали гільзи й покинули мертвого бійця біля автомобіля. Його так і не дочекались вдома дружина та шестимісячна донечка.

Олексія вбили прямо біля будинку, де він мешкав з дружиною і маленькою донечкою

Дії водія «Лексуса» Лева Потенка кваліфіковано за статтею «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України, йому загрожує ув’язнення від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Двох інших чоловіків обвинувачують за статтею «Хуліганство». Санкція статті передбачає ув’язнення від 3 до 7 років.

«Олексій після повномасштабного вторгнення приєднався до добровольчого формування „Свобода“ в Києві. Збирався мобілізовуватись, та я просив його почекати, адже в нього тільки народилась дитина, — розповідав тоді „ФАКТАМ“ побратим загиблого та член Громадської ради при КМДА Всеволод Терентьєв. — Тому Олексій займався волонтерською діяльністю — контактував з різними організаціями, благодійниками для нашого батальйону, тому що наше добровільне формування — це стартовий майданчик для окремого батальйону військової частини 3018 Національної гвардії. Ми займались навчанням молодих та вмотивованих громадян, які готові були йти боронити країну, звільняли Київщину».

"Олексій збирався мобілізовуватись, та я просив його почекати, адже в нього тільки народилась дитина", - каже Всеволод Терентьєв

Того фатального дня Олексій приїхав на своїй автівці Hyundai, але не міг припаркуватись, тому що позашляховик «Лексус» перекрив йому проїзд. Він зробив зауваження опонентам. Почалась словесна перепалка та невелика бійка.

«Олексій був одягненим у військову форму, то ж кривдники бачили, що перед ними захисник, — розповів Всеволод Терентьєв. — Трійця пішла до машини за зброєю — і пролунали постріли. Один з молодиків поцілив з карабіна іноземного виробництва. Куля влучила у живіт. Олексій помер, а його кривдники втекли, тому люди викликали поліцію, яка і затримала їх неподалік. Але жодного співчуття, визнання провини не було».

Підозрювані надали суду липові листи подяки від військових частин за начебто волонтерство

Перший час, додає співрозмовник, небайдужі та активісти весь час приходили на судові засідання, щоби контролювати процес й не дати можливості винним уникнути покарання. Зараз Всеволод Терентьєв несе службу на передовій, тому не може бути присутнім у судовій залі. Дізнавшись про рішення служителів Феміди відпустити підозрюваних під заставу, він не стримує емоцій та розчарування.

— Щодо одного із фігурантів, то його злочин окремо розслідується за фактом умисного вбивства, а два інших обвинувачуються у хуліганстві. Тобто справа не об’єднана. Але як на мене, то це вбивство зі змовою, скоєне групою осіб, що має обтяжувальний характер, — каже «ФАКТАМ» Всеволод Терентьєв. — Я чомусь впевнений в тому, що злочинці мають непоганих покровителів, які допомагають максимально пом’якшити їм термін. Єдиний незаперечний фактор — винні сидітимуть в тюрмі. Скільки — це вже питання більш складне.

Підозрювані у вбивстві Олексія Щербини

— На війну фігуранти злочину не просяться, адже наразі це є досить поширеною практикою?

— Ні. Але свого часу адвокати підозрюваних подавали листи подяки від військових частин, які їхні підзахисні отримували начебто за волонтерство. Коли почали більше дізнаватись, чи це дійсно так, чи отримували військові якусь допомогу, виявилось, що то все фейк! Тобто троє відморозків намагались надурити суддю, наробивши липових довідок та подяк, долучивши їх до матеріалів справи. І це такий момент, який вже мав насторожити суддю. Й тоді, можливо, не розглядалось би питання про заставу.

На жаль, того дня, коли це вирішувалось, нікого, крім родичів Олексія, в судовій залі не було. Й справа розглядалась по суті. Й жодних клопотань зі зміни запобіжних заходів не оголошувалось. Поки був розголос і ми відвідували засідання, на це хоч хтось звертав увагу. Тепер, коли більшість на війні, судова система дозволяє собі ось це… Фактично скористались моментом. Виявляється, в країні можна оцінити людське життя, вартість якого в цьому випадку — 20 тисяч євро. Й це дзвіночок для інших, що можна «вирішити питання», якщо маєш вплив та кошти. Маю підозру, що невдовзі нам повідомлять, що ці двоє втекли з країни.

— Це правда, що всі троє вже мали проблеми із законом?

— Так і є. Потенко — вже авторитет кримінального світу, він переховувався свого часу. Коли тільки сталась ця трагедія, ми дізнались, що троє підозрюваних досить часто відвідували спортклуб, який має відношення до Іллі Киви. Й цей клуб клопотав навіть про взяття на поруки одного з цих покидьків — Єгора Потирла. Він, до речі, колись ошукав літню жінку на 35 тисяч доларів. Мав підписку про не виїзд, по ньому ще йшла кримінальна справа. І якимось чином у Дніпропетровській області йому в законний спосіб через ЦВА дали дозвіл на користування зброєю. Де перевірки були? Як таке можливо?

— Чи підтримуєте спілкування із дружиною бійця та його донькою?

— Звісно, ми постійно на зв’язку. Дружина уникає публічності, тому що в її будинку мешкав Потенко. Їй дуже важко через це. Та й проходити щодня місце, де загинув коханий, ще більше додає моральних страждань. Сподіваюсь, що завдяки резонансу справедливість таки переможе.

Відомо, що столичні прокурори вже подали апеляцію на таке рішення суду.

«Прокуратура як під час досудового слідства, так і під час судового розгляду, послідовно дотримувалася позиції щодо застосування до всіх фігурантів запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави, — зазначили в прокуратурі. — Враховуючи те, що злочин був вчинений із застосуванням насильства, суд мав право не визначати альтернативу у вигляді застави двом обвинуваченим за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї, групою осіб). У зв’язку з цим, дане рішення суду прокуратурою буде оскаржено».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про судову справу у Рівному, на лаві підсудних опинився поліціянт, який вбив беззбройного бійця тероборони.

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