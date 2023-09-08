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Суспільство та люди

Із «російською федерацією» покінчено: у Міносвіти видали наказ

12:43 8 вересня 2023
Оксен Лісовий

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий поставив крапку в суперечках про те, як слід писати повну назву держави-агресора Росії, що веде проти України повномасштабну війну. Згідно з його наказом, обидва слова мають писатися з великої літери — «Російська Федерація». Відповідний наказ опублікували на сайті відомства.

Документ під номером 1060 міністр підписав 31 серпня 2023 року. Цим документом Лісовий він вніс зміни до наказу МОН № 1022 від 21 серпня.

«Внести до наказу Міністерства освіти і науки України від 21 серпня 2023 року № 1022 «Про забезпечення навчання учнів, які виїхали з України внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації і здобувають освіту в закладах освіти країни перебування та України» такі зміни: у заголовку, підпунктах 1, 2 пункту 1 слова «російської федерації» замінити словами «Російської Федерації», — йдеться у документі.

Після опублікування наказ одразу вступає в дію, йдеться в документі. Контроль за тим, як виконають наказ підлеглі, міністр поклав на свого заступника.

Зазначимо, що у березні 2022 року відомий український філолог, педагог, дослідник та популяризатор рідної мови Олександр Авраменко порадив українцям писати слова «росія», «путін» та «московія» з маленької літери.

Як писали «ФАКТИ», раніше Шостий апеляційний адміністративний суд визнав протиправним рішення Окружного адмінсуду Києва, який взимку 2021 року скасував урядову постанову про новий український правопис.

А директор Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні, доктор філологічних наук, професор Богдан Ажнюк заявив, що перехід з алфавітної системи письма кирилиці на латиницю, за який висловився секретар РНБО Олексій Данилов, призведе до відмови від багаторічного української культурно-символічної спадщини.

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