«Ефективний контрнаступ»: західні аналітики вважають, що ЗСУ близькі до прориву оборони росіян

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Ворог завдав 7 ракетних, 74 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Так, на Куп’янському напрямку сили оборони відбили атаки противника в районі Синьківки. На Лиманському напрямку українські захисники відбили атаки противника в районі Новоєгорівки Луганської області. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили атаки противника в районах Оріхово-Василівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. У свою чергу, в результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх на південь від Бахмуту, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку противник невдало атакував в районах Кераміка та Авдіївки Донецької області. На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Так, протягом минулої доби тут наші воїни відбили понад 10 атак ворога. На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі південніше Пречистівки.

«Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території, мають успіх в районі південніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Підрозділами ракетних військ та артилерії уражено 1 склад боєприпасів, 6 артилерійських засобів, 2 пункти управління, 2 зенітно-ракетних комплекси противника», — повідомили в Генштабі.

В то же час, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що українські захисники під час контрнаступальних дій на півдні країни успішно виснажують сили російських окупантів, і можуть досягти оперативних успіхів до кінця поточного року. При цьому наступні лінії оборонних позицій рф продовжують створювати проблеми для просування ЗСУ.

Бійці ЗСУ 7 вересня продовжили наступальні дії під Бахмутом і на заході Запорізької області, та досягли подальших успіхів на обох ділянках фронту. Геолоковані кадри від 7 вересня показують, що українські війська просунулися далі на північний захід від Вербового (18 км на південний захід від Оріхова) на заході Запорізької області.

Кадри з геоприв'язкою, опубліковані 7 вересня, показують, що Сили оборони досягли незначних успіхів на північний захід від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

В Інституті вивчення війни зазначають, що наступна лінія російських оборонних позицій може виявитися слабкішою, менш замінованою та менш укомплектованою, ніж той оборонний шар, який прорвали українські війська.

В ISW додають, що українські військові домагаються тактичних успіхів та успішно виснажують російські сили, що обороняються, і аналітики продовжують оцінювати, що контрнаступ ЗСУ «може призвести до оперативних успіхів у 2023 році, але наступні серії російських оборонних позицій, як і раніше, створюють серйозні проблеми для українських сил, і на окремих ділянках можуть бути міцно утримані».

Пентагон, тич часом, оцінює дії українських сил на полі бою як надзвичайно ефективні і вважає, що ЗСУ належним чином застосовує надане союзниками озброєння. Про це заявила під час брифінгу заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх.

«Українці є надзвичайно ефективними на полі бою. Ми бачимо, як уже досягнуто певного прогресу в їхньому контрнаступі. Ми спостерігаємо за тим, як, та де саме вони використовують касетні боєприпаси. Ми вважаємо, що вони застосовують їх ефективно та відповідально», — сказала вона.

Як писали «ФАКТИ», військовий аналітик Франц-Штефан Гаді очікує, що український контрнаступ досягне кульмінації в найближчі тижні.

Фото: Генштаб ЗСУ

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