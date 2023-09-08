«Нинішніх мобілізованих принесли в жертву і списали. Термін їхньої служби — безкінечність», — захисник України

Військовослужбовець 72-ї ОМБР Ігор Луценко опублікував на своїй сторінці в Facebook пост побратима про ставлення держави і суспільства до людського ресурсу, до захисників, які добровільно пішли боронити країну і про те, чому їх ніким замінити.

«Не моє (додам лише, що «вибуху» не буде, бо загиблі та інваліди — не загроза):

«Нинішніх мобілізованих — принесли в жертву і списали.

Термін їхньої служби — безкінечність.

Мільйон життів — прийнятна для суспільства ціна, щоб їх або когось з близьких не торкнулась армія й війна.

Тому ніякого суспільного запиту, на ротацію цих людей не було і не буде.

Цей мільйон — це найактивніша частина суспільства. Очікувати від них ініціативність й звитягу в комплекті з рабською покірністю — наївно.

Суспільний вибух, в умовах коли одні вже другий рік безвилазно *бошать, а інші чілять у Карпатах — питання найближчого майбутнього.

Держава зобов’язана дати цим людям визначеність у термінах їхньої служби та забезпечити четвертий вихід з армії, окрім труни, тюрми та інвалідності.

І це не питання відпочинку, це питання встановлення базової справедливості та запобігання катастрофи до якої ми прямуємо.

Готуйтесь до мобілізації та допомагайте армії, бо через неї мають пройти всі".

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