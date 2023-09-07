«Гидота й сором»: Дмитро Ступка вляпався в новий скандал через святкування свого дня народження у США

Актор Дмитро Ступка, який вже понад півтора року перебуває за кордоном, потрапив у черговий скандал. І знову через демонстрацію свого безтурботного життя. Він опублікував в соціальних мережах фото та написав про те, як святкував свій 37-й день народження: у ресторані, з шампанським.

«Ввійшов у новий етап життя… Привіт 37. Одне можу сказати — я щасливий, коханий і кохаю! А мрія одна, щоб якнайшвидше закінчилася війна! Сумую за вами, мої», — написав під дописом Ступка.

В коментарях, окрім привітань, були й критичні повідомлення. Артистові дорікали за те, що виїхав з країни та ще й демонструє своє безтурботне життя у США, вихваляється святкування.

Не пройшла повз допису мати захисника «Азовсталі» Іллі Самойленка — Алла Самойленко. Жінка написала: «Цинічно, але не здивована».

У відповідь Дмитро нагрубив жінці та відправив її до психіатра. «Мені вас шкода, зверніться до психіатра», — написав Ступка-молодший.

Таке зухвале нахабство викликало хвилю обурення в коментарях. Йому дорікнули за те, що він грубить жінці, син якої мужньо захищає країну від російських загарбників, захищає таких, як Дмитро.

«Яка гидота й сором, писати таке людині, у якої син відомий на всю країну як мужній захисник і герой. Краще б проковтнули та промовчали, навіть у день народження, якщо не маєте ані гідності, ані поваги до співвітчизників, які ризикують усім і віддають своє життя за нас», — присоромила Дмитра дописувачка.

Через хвилю критики Дмитро Ступка видалив скандальний допис із Facebook. Проте залишив публікацію в Instagram. Але видалив усі коментарі та закрив можливість коментувати допис. Вибачень від Ступки не надходило.

Раніше Дмитра вже критикували за подібні публікації. Нещодавно Ступка повідомив, що знову закохався та представив свою дівчину — співачку Юлію.

А батько Дмитра — Остап Ступка ще оговтується після скандалу з ДТП, яку він влаштував напідпитку та травмував чоловіка.

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