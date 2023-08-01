«Якщо війна затягнеться, а вона очевидно затягнеться, то воювати будуть всі»: Мирослав Гай повідомив «прикру для всіх новину»

Офіцер ЗСУ Мирослав Гай пояснив, чому військові не читають «позитивних» блогерів, і що реальність та повідомлення офіційних ЗМІ - різні речі.

«В мене прикра для всіх новина, — пише Мирослав Гай. — Якщо війна затягнеться, а вона очевидно затягнеться, то воювати будуть всі.

На фронті військових нудить від «позитивних» блогерів, які розповідають про успіхи, бо за цими успіхами стоїть м'ясорубка, нудить від розповідей про те, як швидко все закінчиться, як ми швидко візьмемо Крим, деокупуємо території, як швидко закінчиться війна.

Народ, який на війні, просто припинив їх слухати, читати, усіх вивертає. Реальність та офіційні ЗМІ просто різні, тому тут їх припинили дивитись та слухати.

Іде важка робота. Є місце героїзму, але здебільшого потреба втриматись, закрити дірки, зберегти управління підрозділами, вистоять. Є бригади, які вже тричі поміняли свій склад.

Як сказав мені один літній француз, який до України побував на війні в Чечні, Югославії, Іраку, Сирії тощо, після півтори години артобстрілу тільки в нашому квадраті — наше покоління такої війни ще не бачило.

Як сказав один повний кавалер ордену Богдана Хмельницького, це були мої найтяжчі чотири дні за десять років. А потім, виявилось, що це ніякі не чотири дні, а 24/7.

Ми втримаємось, Україна переможе, але воювати доведеться усім".

Фото із соцмереж

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