Перші заморозки вже цими вихідними: синоптики розповіли, як зміниться погода найближчими днями

В Україні найближчими днями зміниться погода і в деяких місцях можливі заморозки. Так вважає відомий синоптик кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

«Найближчими днями погодні умови в нашій країні сформуються під впливом антициклону „Patricia“, який прийде до нас із півночі Європи. Він сприятиме проникненню арктичної повітряної маси у південніші широти, тому температурний фон знизиться на кілька градусів. І якщо вдень за рахунок малохмарного неба прогрівання повітря виявиться досить помітним, то ось у нічний час стовпчики термометрів практично у всіх регіонах опустяться нижче за +10 °С. А у Чернігівській, Київській та Житомирській областях 10 вересня можливі перші заморозки на поверхні ґрунту, особливо у низинах, балках, уздовж річок та по берегах невеликих водойм», — прогнозує він.

За словами Кібальчича, 9 вересня у західних областях малохмарна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер вночі мінлива хмарність, удень північний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, удень +21…+26 °С. У Карпатах вночі +4…+9°С, удень +13…+18°С. У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +7…+12°С, удень +16…+21°С. У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі опуститься до +8…+13°С, удень +18…+23°С. У південній частині країни та Криму малохмарно, без опадів. Вітер північний, 7 — 12 м/с, у Приазов'ї вдень окремі пориви, 15 — 17 м/с. Температура повітря вночі +10…+15°С, днем +23…+28°С.

У східних областях мінлива хмарність, без опадів. У Луганській області вночі та вранці місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер північний, 9−14 м/с, місцями пориви, 15−17 м/с. Температура повітря вночі +8…+13°С, удень +15…+20°С.

За прогнозом синоптика, 10 вересня у західних регіонах малохмарно, без опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер вночі змінних напрямків, удень південно-східний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °С, на Прикарпатті та Закарпатті +7…+12 °С. Вдень повітря прогріється до +22…+27°С. У північних областях сонячна та суха погода. Вітер північно-східний, 3−8 м/с. Температура повітря вночі опуститься до +2…+7 °С, у Чернігівській та Київській областях на поверхні ґрунту місцями можливі заморозки до -3 °С. Вдень максимальна температура у регіоні становитиме +18…+23 °С.

У центральних областях сонячно, без опадів. Вітер північно-східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі опиниться в діапазоні +3…+8 °С, днем повітря прогріється до +18…+23 °С. У південних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 °С, у Криму та Одеській області до +13 °С. Вдень +19…+24 °С. У східних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +4…+9°С, удень +17…+22°С.

У той же час, відома синоптикиня Наталія Діденко прогнозує, що вихідні, що наближаються, будуть прекрасними в погодному плані.

«Сухо, сонячно, ранок, вечір — свіжі, аж гострі. Словом, погода мімімі. Температура повітря +20+25 градусів, на північному сході +18+22, на півдні до +28 градусів. Кияни! Лишіть свої прибирання, консервації та осінні миття вікон на потім — всі на вулиці! Там буде гарно — сонце, +22 градуси. Спека, раптом хто скучив, ще оголить плечі й коліна 12−13 вересня. Перші дощі в Україні пройдуть разом із атмосферним фронтом 13−15 вересня», — написала вона.

Як писали «ФАКТИ», раніше синоптики пообіцяли українцям аномально теплу осінь.

Фото: Pixabay

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