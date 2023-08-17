У вересні літо не закінчиться: українцям пообіцяли аномально теплу осінь

Після спекотного серпня на українців чекає тепла і суха осінь. Особливо такі погодні умови будуть характерними для першої половини осені. Ймовірність такої погоди склала за розрахунками прогностичних центрів США, Великобританії, Німеччини, Франції, Японії, Європейського центру середньострокових прогнозів, каже Віра Балабух із Українського гідрометеорологічного інституту, пише Gazeta.ua.

«Вересень — перший місяць метеорологічної осені. Протягом нього відбувається поступовий перехід від літніх до осінніх процесів. Очікується, що у першій половині місяця на значній території країни ще зберігатиметься літня погода. Вересень в Україні цього року ймовірно буде теплим і посушливим», — розповідає Віра Балабух.

Середня за сезон температура повітря може бути на один градус Цельсія вищою порівняно з останніми десятиліттями. Це не означає, що такі аномально високі температури спостерігатимуть щодня, але вони переважатимуть особливо на заході країни, наголосила метеоролог.

У жовтні та листопаді також очікується, що середньомісячна температура повітря може бути на один градус Цельсія вище за норму. Поступово тривалість дня зменшуватиметься, а отже температура повітря знижуватиметься. Ночі стануть холоднішими.

«Зростає кількість заходів арктичного повітря. Відповідно, слід очікувати тумани, похмурі дні та заморозки. Можливе утворення ожеледиці і навіть снігопадів, насамперед у Карпатському регіоні. Тому погода протягом другої половини осені може бути нестійкою з чергуванням теплих та холодних повітряних мас. При цьому температура повітря може бути вищою за кліматичну норму», — наголосила синоптик.

Ці заходи арктичного повітря будуть ймовірно короткочасними та не інтенсивними, підсумувала Віра Балабух.

Раніше «ФАКТИ» опублікували прогноз на поточний тиждень.

123

Читайте нас у Facebook та Instagram