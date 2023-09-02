Синоптики попереджають: бабине літо затримається в Україні, але подекуди вже час діставати пуховики та гумові чоботи

В Україні, де наприкінці серпня переважала спекотна погода, найближчим часом не очікується спеки. Про це повідомила відома синоптикиня Наталія Діденко.

«У неділю не перегріємося) 3-го вересня температура повітря очікується +22+26 градусів. Трохи триматиме за руку літо східна частина, часом до +29 градусів. А в Карпатах сміливо можна діставати пуховички (не товсті) і ґумові чоботи. Дощі, місцями з грозами, пройдуть завтра в західних областях. Уважно! Можуть бути сильні зливи. Опади дійдуть до Житомирщини, Вінниччини, частини Київщини. Решта території України — сухо. У Києві завтра без істотних опадів. Дощ у столиці буде в ніч на понеділок. Температура повітря в неділю рахат-лукум, +25 градусів. Хто цікавиться — якраз зараз період першого бабиного літа (окрім місцин із дощами), триватиме орієнтовно до 11 вересня)», — повідомила вона.

За прогнозом відомого синоптика, кандидата географічних наук Ігоря Кібальчича, протягом найближчих вихідних на територію України пошириться зона підвищеного атмосферного тиску з Центральної Європи. В результаті, переважатиме сонячна погода без опадів. Однак, у західних областях, вночі у суботу також і на сході країни фронтальні розділи обумовлять випадання дощів, подекуди з грозами. Температурний фон очікується близьким до кліматичної норми, у південній половині вищим за норму на 1 — 3 °C. Нагадуємо, що у лісах більшості областей зберігається найвищий рівень пожежної небезпеки (5 клас).

В суботу, 2 вересня у західних областях мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Зранку та вдень місцями пройде короткочасний дощ з грозою. У Карпатах та на Прикарпатті вночі та вранці місцями тумани. Вітер західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 °С, вдень +20…+25 °С, на Закарпатті до +27 °С.

«У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +11…+16 °С, вдень +21…+26 °С. У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +13…+18 °С, вдень +23…+28 °С. У південній половині України та в Криму малохмарна погода, без опадів. Вітер північний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +15…+20 °С, на узбережжях морів до +22 °С; вдень +25…+30 °С. У східних областях вночі пройде короткочасний дощ із грозою, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +13…+18 °С, вдень +22…+27 °С», — повідомив Кібальчич.

В неділю, 3 вересня, в західних областях вночі в районі Карпат та Прикарпаття, вдень у більшості областей регіону пройдуть дощі, місцями значні. В окремих пунктах можливі грози. Вітер західної чверті, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11…+16 °С, вдень +18…+23 °С. У Карпатах протягом доби +10…+15 °С.

«У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +10…+15 °С, вдень +22…+27 °С. У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі опиниться в межах +12…+17 °С, вдень +23…+28 °С. На півдні України малохмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +13…+18 °С, вдень +25…+30 °С. У східних областях малохмарно, без опадів. Вітер північний, 5 — 10 м/с. Температура вночі коливатиметься в межах +10…+15 °С, вдень +22…+27 °С», — прогнозує синоптик.

Як писали «ФАКТИ», раніше синоптики пообіцяли українцям аномально теплу осінь.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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