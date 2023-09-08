Після обшуків та підозр у керівництві Львова, Чернігова та Рівного силовики отримали наказ «рвати» мера Києва Віталія Кличка та його оточення. Також зареєстровано законопроєкт про автоматичний розпуск місцевих рад у регіонах, де діють військові адміністрації. Про це пише політичний експерт Володимир Цибулько на своїй сторінці у Facebook.

«На Банковій вирішили під час війни повністю зачистити політичне поле, знищивши залишки демократії в особі місцевого самоврядування. Йдуть двома шляхами. Перший. Юридичне свавілля. Офіс Президента через своїх нардепів зареєстрував в Раді законопроєкт, який пропонує, по суті, розпустити Київраду, всі обласні та районні ради. Пропозиція викладена в єдиному реченні: повноваження депутатів місцевих рад автоматичне достроково припиняються, якщо діє військова адміністрація», — заявив Володимир Цибулько.

За його словами, авторами відповідних змін до закону «Про статус депутатів місцевих рад» виступають «слуги народу» та ОПЗЖ, «депутати якої працювали на Медведчука та москву, а зараз працюють ще й на Банкову в обмін на недоторканість».

Другий шлях, за словами експерта, — це силове та судове свавілля.

«Дебеери», «уесери», «нацппол», суд шевченківського району Києва — всі заряджені проти ворога. Ні, не проти орків. На орків часу немає. Ворогом Банкової є місцеве самоврядування. А на днях СБУ отримала вказівку наздоганяти мерів, які дратують або не підкоряються ОП. Львів, Чернігів, Рівне, а зараз отримана команда ще й по Києву. Обшуки та підозри: СБУ отримала вказівку з Офісу «рвати» Кличка та його оточення. Сфабриковані справи мають лягти на стіл декому в Офісі до 15 вересня", — наголосив Цибулько.

Він нагадав, що в Чернігові силовики вже приходили додому до в. о мера Олександра Ломако. «На очах в дітей та дружини перевернули квартиру. Нічого не знайшли. Забрали телефон і пішли». Раніше були обшуки у структурах міськради Садового. «Робота відбувається через Шевченківський суд, який за вказівкою штампує будь-які ухвали», — пише експерт.

Цибулько також підкреслив, що західні партнери негативно ставляться до згортання демократії в Україні.

«Як мені відомо, в посольствах країн західних партнерів дізналися про ситуацію і дуже напружилися. Побачимо, чим закінчиться. А поки насолоджуємось останніми днями тепла та демократії», — наголосив експерт.

Раніше Кличко розповів, чому на Оболоні будують міст під час війни.

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